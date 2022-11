La vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rosalía Sosa Pérez, llamó ayer a los legisladores a tipificar el feminicidio en el Código Penal.



La catedrática informó que la República Dominicana es de los pocos países en el mundo que no tiene la citada calificación en el marco judicial, por lo que sigue considerando las muertes violentas de mujeres como homicidios y asesinatos.



“Esperamos que se pongan de acuerdo (…), para que se realice de una vez por todas una sanción como debe ser”, expresó la docente, al encabezar la décima Marcha de las Novias en la casa de altos estudios.



El evento fue suspendido los dos años anteriores por la incidencia de la pandemia del covid-19, pero se realiza anualmente en honor a la señora Gladys Ricart, que fue asesinada por su exnovio el día de su boda en el mes de septiembre del año 1999.



La coordinadora de la actividad, Birmania Sánchez Camacho, señaló que este año hicieron el recorrido por todo el campus universitario por las adolescentes que también han perdido la vida a mano de sus exparejas.



Indicó que al jueves a nivel nacional se registraban 63 feminicidios y de esos siete correspondían a menores de edad.



En ese sentido, la educadora instó a las autoridades a aplicar políticas públicas para contrarrestar la problemática.



“La parte de educación es imprescindible y también se le debe dar seguimiento a la fiscalía barrial, la parte comunitaria, y la psicológica, porque la pandemia ha dejado un trastorno en la sociedad”, expuso.



Igualmente, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la academia, Héctor Pereyra Espaillat, declaró que desde Estado se deben de tomar acciones para hacer frente al flagelo, pero no reactivas sino preventivas para evitar que se siga presentando la situación.



“Hemos avanzado algo no podemos decir que no, pero insistimos en que se apliquen medidas”, resaltó.

Declaró que con la disposición de las autoridades se puede sacar a niñas y mujeres de los estados de vulnerabilidad en las que se encuentran.



Dentro de los países de la región que condenan el feminicidio están Argentina, México, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Panamá.

En el mes de noviembre se concientiza sobre el tema

Cada 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día de la No Violencia contra la Mujer, fecha que fue escogida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la muerte de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas en el año 1960 por orden del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó la República Dominicana bajo una dictadura desde el año 1930 hasta ser ajusticiado en el mes de mayo del 1961.