La solicitud que hizo el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso Medusa, para que se le variara el arresto domiciliario, no fue conocida.



Ayer, el exfuncionario falló en su intento del retiro de las medidas preventivas, pues el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, decidió que no podía conocer la solicitud hasta que la Corte de Apelación decida sobre una recusación en su contra que hizo otro imputado en el caso.



Basado en esta explicación el magistrado pospuso la petición que hiciera el exprocurador Rodríguez para el día 27 de diciembre.



Al salir de la sala de audiencias, los abogados del exfuncionario se mostraron inconformes con la decisión del juez, debido a que no fue su cliente quien lo recusó.



“No estamos de acuerdo, pero es su decisión”, expresó Carlos Balcácer, abogado de Rodríguez.