La jueza que conoce la audiencia preliminar del caso Coral continuó ayer escuchando los alegatos de las defensas, entre ellas la del teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD), acusado de ser parte de una red que desvió miles de millones de pesos de cuerpos castrenses.



Los abogados Santana Martínez le indicaron a la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que el expediente y las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra del militar no muestran que su cliente tenía algún vínculo financiero con otros implicados en el caso.



En su discurso, con el que busca convencer a la jueza de que no envíe juicio al imputado, el abogado Valentín Medrano manifestó que, además de que las pruebas carecen de sustento, el general tiene cómo demostrar que adquirió sus bienes mediante su ejercicio profesional.



También, en la audiencia de ayer, abogados de algunos de los 30 imputados y 18 empresas acusadas de defraudar al Estado con más de 4,000 millones de pesos, estuvieron presentando sus escritos de defensa las personas vinculadas a este imputado. El Ministerio Público dice que las pruebas son suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo.



Determinará si envía o no a juicio fondo



Luego de que concluyan los alegatos de las defensas de los acusados, el Ministerio Público presentará al tribunal los elementos de prueba que demostrarían la implicación de cada uno de los imputados en la supuesta red de corrupción gubernamental. Al concluir esto, viene la contrarréplica.



Cuando culmine ese proceso, la jueza Yanibet Rivas dirá si existen pruebas suficientes y legales que razonablemente para enviar a juicio de fondo a los imputados que supuestamente fueron parte del alegado entramado de corrupción, que habría sido liderado por mayor general Adán Cáceres.

Yanibet Rivas continuará conociendo la preliminar

El último incidente presentado en la preliminar del caso Coral fue interpuesto por los abogados del imputado Adán Cáceres Silvestre. La defensa del imputado interpuso el recurso de recusación en contra de la jueza Yanibet Rivas. Sin embargo, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación presentada en contra de la magistrada.