La audiencia preliminar del caso Pulpo quedó ayer suspendida sin fecha tras el juez apoderado para conocer el proceso inhibirse del mismo.



El juez Deiby Peguero decidió apartarse del proceso luego de dictar medida de coerción contra dos imputados del caso que estaban en rebeldía y enviar a juicio a otra de las acusadas, para quien se aplicó un procedimiento especial.



Ayer, casi al mediodía, cuando se tenía previsto iniciar con la preliminar, el magistrado informó que como horas antes había emitido las referidas decisiones, no le corresponde determinar si puede seguir con el caso pues conoció cuestiones del fondo del proceso.



Indicó que su decisión se basa en el artículo 78 del Código Procesal Penal.



En ese sentido, remitió el asunto a la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien deberá determinar si Peguero continúa o no con este caso de corrupción, donde está como principal implicado Alexis Medina.



Hasta que la jueza coordinadora decida si Peguero sigue en el caso o se destina a otro magistrado en su lugar, la preliminar queda suspendida sin fecha.



Las audiencias que motivaron al juez inhibirse del proceso fueron la de la imputada María Torres, a quien se le conoció su proceso aparte, y se le dictó en su contra auto de apertura a juicio; y la de los esposos Carlos Montes y Paola Molina, para quienes el magistrado dispuso prisión preventiva y presentación periódica e impedimento de salida del país, respectivamente. Estos imputados habían sido declarados en rebeldía tras no presentarse a las audiencias a pesar de estar citados debidamente.