La Tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó los recursos interpuestos por los familiares de David de los Santos, quien murió tras ser golpeado en un destacamento del Distrito Nacional, y los cuatro imputados enviados a prisión preventiva por el hecho.



La familia de la víctima pedía al tribunal variar el arresto domiciliario al cabo Alfonso Decena y el raso San Manuel González, en tanto el capitán Domingo Alberto Rodríguez, quien guarda prisión preventiva en Operaciones Especiales; y los civiles Santiago Mateo, Michael Pérez y Jean Carlos Martínez, quienes están recluidos en las cárceles Najayo y La Victoria, pedían que se les variara la prisión.



Con la decisión de la corte, lo imputados mencionados permanecen con las medidas dictadas por el Tribunal de Atención Permanente en la cual también se envió a la cárcel de Operaciones Especiales al segundo teniente Germán García.



Intimación a la fiscalía



Al mismo tiempo, ayer, los familiares del joven de los Santos intimaron al Ministerio Público para que les dé respuesta sobre una querella que interpusieron para que se investiguen a dos cabos.



La querella fue interpuesta en mayo pasado contra los cabos Luis David Ortiz Tineo y Alexis Montero Ubri, quienes supuestamente amenazaron a De los Santos, y no fueron imputados por la muerte del joven, como se hizo contra cuatro agentes policiales y tres civiles, quienes cumplen diferentes medidas de coerción tras ser sometidos a la justicia.



Estos agentes policiales fueron los que trasladaron al joven desde la plaza comercial donde había tenido una discusión con una mujer hasta el destacamento de Naco, donde posteriormente fue golpeado, según el Ministerio Público, por otros reclusos, en complicidad con los policías de turno.



“Amenazaron a David de básicamente muerte, el cabo Luis David le dijo a David de los Santos que hablamos allá en el destacamento, que a él le gustan los guapos, y que él tiene en la cintura un amenaza guapo… al aparecer los cabos si cumplieron su amenaza de amansar a David a puros golpes”, indicó el abogado de la familia de David, Máximo Peña.



Los parientes han dicho que estos dos cabos deben ser investigados, por lo que intimaron al fiscal Kelvyn Colón, quien lleva el caso, para que solicite orden de arresto en contra de estos, y además, les responda sobre si acoge o no la querella, para que en dado caso de no hacerlo presentar oposición ante el tribunal correspondiente. “Exigimos que se nos aclare o se nos dé una respuesta” dice el abogado.