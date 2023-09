El presidente del TC cree que en el Minerd “hay una reticencia” y falta de compromiso con la Ley Sustantiva

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Milton Ray Guevara, denunció ayer que en el país “no quieren enseñar la Constitución en las escuelas” y lamentó que la alta corte no tenga los recursos económicos para imprimir 10 millones de réplicas de la Ley Sustantiva para entregársela a cada dominicano.



Al hacer énfasis en el artículo 63 numeral 13 de la Carta Magna, que manda a enseñar la Constitución en las aulas, el titular del TC, tras recordar que se logró este acuerdo con el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONECyT) para impartir la Ley Suprema como una materia en las universidades del país, dijo que “la lucha” que en estos momentos es con el sistema educativo inicial, primario y secundario.



Su comentario fue al dar las palabras de bienvenida y encabezar la presentación de la “Colección de juegos de mesa con temas constitucionales” dirigidos a niños con más de tres años de edad, con el objetivo de promover de manera sencilla y divertida en la niñez dominicana el conocimiento de la Ley de leyes, los derechos y deberes fundamentales. El evento tuvo lugar en la Sala Aida Bonnelly, Teatro Nacional, en el marco de la XXV Feria Internacional del Libro Santo Domingo, 2023, cuyo lema es “Para todo hay un libro”.



En su discurso, Ray Guevara sostuvo que en el sistema de educación inicial, primario y secundario “hay una reticencia” y falta de compromiso con el eje transversal de la vida ciudadana en la República Dominicana, “porque la Constitución es la biblia institucional del pueblo dominicano que debe ser conocida”.



Ejemplificó que así como los cristianos andan con una Biblia, con la palabra de Dios, la Ley Sustantiva es la palabra del pueblo. “Y la voz del pueblo es la voz de Dios”.



“Fíjense ustedes, el Tribunal (Constitucional) no tiene cómo publicar 10 millones (de constituciones), y hemos estado reclamando, y nadie aparece en el Estado dominicano y dice: aquí hay un millón de constituciones. ¡Así no! Y no quieren enseñar la Constitución en la escuela básica, primaria y secundaria, a pesar de que el Tribunal ha firmado tres acuerdos: uno en el 2016, con la maestra Josefina Pimentel, que duró poco en el cargo; otro en el 2016, con el ministro Andrés Navarro; y en el 2020, con el ministro Roberto Fulcar, pero ese se refería a la cátedra de la Constitución”, expresó el máximo representante del órgano extrapoder.



Asimismo, reiteró que el Estado debe suplir de constituciones a cada estudiante, para que al dormir la tengan cerca de la cama y puedan leerla. “Como dice el merengue del Conjunto Quisqueya: saca la mano y ahí está”, señaló. De igual manera, se preguntó por qué de parte del Ministerio de Educación (Minerd) “son tan avaros con la Constitución”.



“Yo no me canso de preguntar, yo tengo 11 años y medio con mis compañeros del Tribunal Constitucional bregando con esto; no hemos perdido la fe y no la vamos a perder. Ustedes que están aquí son los que van a asumir el relevo de esa lucha”, manifestó.



La colección de juegos



La colección de juegos infantiles constitucionales, que consta de dos rompecabezas y un juego de memoria, tiene como objetivo promover el conocimiento de la constitución dominicana, difundir sus valores y principios en los sectores sociales, particularmente entre la niñez.



Se anunció que en esta primera tirada se distribuirán de forma gratuita ejemplares de cada uno de los juegos en instituciones y centros educativos del país, con el fin de que los educadores cuenten con recursos idóneos para instruir a sus pequeños alumnos sobre sus deberes y derechos.



Uno de los rompecabezas tiene 20 piezas y está dirigido a niños de más de tres años; el otro, de 50 piezas, es para los mayores de cinco año, que tiene, además, imágenes tomadas de los murales de la “Jornada de Arte Urbano”, desarrollada por el Tribunal Constitucional en la provincia de San Cristóbal, las cuales aluden a los derechos y deberes fundamentales relativos al medio ambiente sano y a la educación.



También se elaboró el juego de memoria constitucional, diseñado para mayores de cinco años, que consta de 36 cartas con imágenes para emparejar. Cabe señalar que los juegos de desafíos mentales ayudan a fortalecer la capacidad de observación, concentración, la habilidad motora fina, el pensamiento lógico y la memoria.



En su alocución, el magistrado Milton Ray Guevara dijo que debería ser una obligación del Estado dominicano dotar a todos los estudiantes de la escuela pública de esos juegos con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado para educación. De su lado, la doctora Mayra Cabral Brea, directora del Centro de Estudios Constitucionales del TC, fue quien se encargó de la explicación detallada de los juegos de mesa.



Se informó que en la medida en que estos juegos sean asumidos como recursos efectivos para la educación constitucional, se desarrollarán otras colecciones y se distribuirán más ejemplares. La colección contribuirá a que las generaciones más jóvenes adquieran un conocimiento genuino de la Ley Sustantiva.

Es obligación del Estado enseñar la Ley Sustantiva

La Constitución establece en su artículo 63, sobre Derecho a la educación: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. El numeral 13 del referido artículo precisa que en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y principios de convivencia pacífica, esto con la finalidad de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.

2020

Fue el año en que el Tribunal Constitucional firmó el tercer acuerdo con el Ministerio de Educación.