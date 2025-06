Rosalba Ramos: coerción a los Espaillat deja “un sabor a injusticia”

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, fijó posición este jueves sobre la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, de imponer a Maribel y Antonio Espaillat garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país como coerción.

En un mensaje en su cuenta en la red social X, Rosalba Ramos escribió. “La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set”.

Agregó la fiscal. “Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están. También pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”.

La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130… — Rosalba Ramos (@RosalbaRamos_) June 19, 2025

Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento conocido como Jet Set, obtuvieron su libertad este jueves luego de que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazara la solicitud de restricción total propuesta por el Ministerio Público. En su lugar, la jueza Fátima Veloz estableció una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades como medidas cautelares.

Wilson Camacho, representante del Ministerio Público, expresó su desacuerdo con la decisión tomada por el Tribunal y anunció que apelará la decisión del tribunal. Aunque se reconoció la calidad del trabajo investigativo, sostiene que la sanción dictada no corresponde con la magnitud de las consecuencias generadas por el colapso de la estructura.