SCJ afirma ha acabado con mora judicial al 100 % en varios tribunales

El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, dice se le ha dado salida a todos los casos apoderados antes de 2019

Al conmemorarse ayer el Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, calificó como un logro sin precedentes en la historia de la administración de justicia del país la erradicación, según afirmó, en un 100 % de la mora judicial en las Segunda y Tercera Salas, el Pleno y Salas Reunidas del alto tribunal.

En su discurso central, en audiencia solemne celebrada en la Sala Augusta a la que asistió el presidente de la República, Luis Abinader, el magistrado presidente aseguró que debido a un arduo trabajo, la justicia exhibe hoy un logro sin precedentes, gracias a la labor y compromiso asumidos por los jueces que componen el pleno de la Suprema Corte de Justicia, “al quedar resuelto el 100 % de los expedientes de audiencia y fallos apoderados antes de 2019”.

“Este gran trabajo es el resultado del Plan de Erradicación de la Mora o retardo judicial que pusiera en marcha el Pleno de la Suprema Corte. Así como la integración de nuevas metodologías de trabajo y herramientas tecnológicas”, sostuvo Molina Peña.

De acuerdo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, que conoce los casos civiles y comerciales, al 2019 contaba con un cúmulo de 6,467 expedientes. “Hoy habiendo hecho un trabajo contundente, ha logrado llevar la mora a un 28.7 %, con solo 730 expedientes pendientes”.

En su ponencia, Molina Peña indicó que entre los avances relativos a los sistemas revisados se encuentra el estudio y diseño del Escalafón Judicial, el cual avala los derechos de profesionalización de la judicatura y permite de manera racional asegurar que el avance de cada jueza y juez se produzca bajo parámetros objetivos y relativos a cualificaciones equitativas.

“Aumentando las perspectivas de institucionalización y limitando la discrecionalidad, se produjeron los primeros movimientos en la carrera judicial. El escalafón judicial, de acceso público, permite generar relaciones más justas y armónicas entre jueces, en cumplimiento del mandato de la Ley de carrera judicial desde 1998”, expuso el también presidente del Consejo del Poder Judicial.

Agregó que cada una de estas actualizaciones resulta en protección efectiva de las garantías de las juezas y jueces, aportando a una judicatura más profesionalizada y estable, dejando atrás la discrecionalidad en la toma de decisiones vinculadas al sistema.

Tecnología en los procesos

De igual manera, explicó que se está incorporando a la actividad judicial la tecnología necesaria no sólo para optimizar su operación, sino también para hacerla más transparente, fiscalizable y orientada a la rendición de cuentas. “No es sólo un cambio tecnológico, sino también una transformación cultural”, concluyó.

También, Molina Peña recordó que se ha actualizado el Código de Comportamiento Ético, el cual funciona como un catálogo de deberes, prohibiciones, inhibiciones, inhabilidades y conflictos de intereses.

“Este código de ética, amparado en valores compartidos, permite renovar el vigor del sistema de integridad. Aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la modificación de esta política judicial abona a la necesaria confianza de la ciudadanía en la Justicia”.

El magistrado presidente sostuvo que el Poder Judicial encuentra razón de ser al lograr una justicia inclusiva, oportuna y confiable, garante de los derechos y la dignidad de las personas. Con políticas judiciales que abonan al acceso y reducen las barreras para quienes el sistema pone en situación de vulnerabilidad.

Respecto a la Escuela Nacional de la Judicatura, el magistrado presidente señaló que se continuaron desarrollando los programas que potenciaron la opción virtual, lo que pudo facilitar el acceso y capacitación a un total de 14,944 personas. “Estos programas fueron aplicados a todo el personal interno y a usuarios, abogados y abogadas de todo el país”, dijo.

Además, explicó que también supone un importante aporte a la transformación de la justicia la creación del Laboratorio de Innovación para la Justicia de la Escuela, así como el lanzamiento de su nueva biblioteca virtual, donde se pueden consultar jurisprudencia y doctrina de 1910 a julio de 2021.

Registro Inmobiliario en un 95 %

Sobre el Registro Inmobiliario, manifestó que este organismo mantiene un nivel de cumplimiento superior al 95%, pese a que la demanda de servicio ha crecido un 20 %.

“Durante el año que terminó auspiciamos la celebración de la VII Conferencia y Asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro de Propiedad, ocasión en la que pudimos exhibir los avances en atención de público que han significado tanto la oficina virtual para trámites registrales como la aplicación móvil del servicio, expresó.

Proyecto de ley para uso medios digitales



El presidente de la SCJ anunció que el Poder Judicial ha ejercido por primera vez su facultad constitucional de iniciativa legislativa, al enviar al Congreso el proyecto de Ley de uso de medios digitales en la administración de justicia.

“La virtualidad llegó para quedarse. Ella contribuye a la celeridad y la transparencia de la administración de justicia de manera decisiva. Aquello que ocurría al interior de los despachos hoy se encuentra en línea para facilitar la actuación de las partes, el control ciudadano y la mejor gestión de los recursos que nos han sido confiados. El inicio del trámite en el Congreso Nacional es una gran oportunidad para la transformación de la justicia y deseo expresar nuestro completo compromiso con el apoyo a esta tarea que hoy compete a los legisladores”, dijo.

El magistrado presidente aseguró que el Poder Judicial continuará profundizando su anhelo de contribuir al bienestar del país. “Las juezas y jueces, con su compromiso con la integridad, su vocación de servicio y su gran formación, son una columna de confianza y apoyo para que la sociedad dominicana pueda continuar su camino de avance. Nuestro trabajo es protección de las garantías y libertades que la Constitución sostiene”, argumentó.

Obispo pide a jueces no politizar los procesos

Las actividades de conmemoración del Día del Poder Judicial continuaron este viernes con la celebración de una misa en la Catedral Primada de América, en la cual el obispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, llamó a los jueces a no actuar por apariencias, por presiones de la opinión pública o de la política. “Es importante valorar todo el trabajo que va haciendo la justicia en nuestro país. Nada hace más daño a una sociedad que la impunidad, la falta de un órgano que establezca la justicia, que corrija aquello que no va caminando bien y este es justamente el papel de la justicia en una nación, expresó el religioso durante la ceremonia en la que estuvo presente Molina y miembros del Consejo del Poder Judicial. Sostuvo que algo que se debe considerar en el ejercicio judicial es no politizar las sentencias ni el proceso judicial, sino que en todo momento se actúe con la debida prudencia, apegado a la ley.

“Otro elemento que se debe observa en el ejercicio de la justicia es no retardar los procesos y no solamente los casos gordos, tenemos muchos casos gordos en nuestra nación, sino también los casos más simples, pues ya de retardar los procesos es una injusticia.