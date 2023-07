El Poder Judicial informó que a través del Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Conflictos, se conocieron 3,948 casos durante el año 2022.



Este reglamento reconoce las materias en las que las controversias pueden ser resueltas como la materia laboral, civil, comercial y de familia, inmobiliaria, penal, contenciosa administrativa y tributaria, que impactan de manera significativa en la paz social y armonía de la convivencia comunitaria.



En ese sentido, el magistrado Samuel Arias Arzeno, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), instó a utilizar esos mecanismos que tienen como objetivo principal lograr la paz social, colocar a las partes en la solución de controversias, así como facilitar el acceso a la justicia de toda la población.



El magistrado Arias Arzeno realizó sus planteamientos durante su ponencia en la conferencia “Análisis del Reglamento sobre Mecanismos No Adversariales de la Suprema Corte de Justicia”, organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).



Dijo que los abogados serán beneficiados con proponer la aplicación de los métodos no adversariales de conflicto, porque tendrán un cliente satisfecho en un plazo razonable.



“Veo una muy buena oportunidad de salir de un caso rápido por esta vía, sin costo alguno, aunque usted sí le va a cobrar a su cliente”, expresó.



Mientras que Vilena Comas, presidenta del Centro de Resolución de Controversias de Santiago, consideró que el proyecto de Reglamento supera las propuestas anteriores porque promueve la autocomposición. Dijo que un elemento novedoso es que incluye las plataformas digitales para cuando la conciliación o la mediación no se pueda realizar en la presencialidad.