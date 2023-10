El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), calificó como un acto de crueldad que se mantengan en prisión a personas mientras el Ministerio Público realiza la investigación del caso.



Servio Tulio Castaños, tras autodefinirse como garantista, dijo que “ningún Estado tiene derecho a que su sistema de justicia opere de esa naturaleza”.



En cuanto a la prisión preventiva que ha sido impuesta al ex ministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, consideró que “ese caso hay que analizarlo”.



Peralta lleva varios meses en prisión preventiva a pesar de tener arraigo, ser un empresario conocido y los jueces se han empecinado en su contra para dejarlo en prisión inclusive violentando su derecho de defensa, como fue el caso de la jueza Patricia Padilla que administrativamente dictó un auto.



Castaños Guzmán dijo que la prisión preventiva es una responsabilidad de los jueces tras asegurar que hay una mediatización de la justicia.



“Si un juez se deja intimidar que deje de ser juez, no tiene capacidad para ser juez. Un Estado no se puede manejar de esa forma, así no”, precisó el vicepresidente ejecutivo de la Finjus al ser entrevistado en la emisora Top Latina, de la emisora 101.7.



“El juez es el responsable de la prisión preventiva, no es el Ministerio Público el responsable de eso, por la naturaleza el Ministerio Público siempre va a solicitar prisión preventiva y los jueces son los que la conceden”, resaltó.



Sostuvo que por la posición que ocupa de vicepresidente ejecutivo de la Finjus opina poco del caso.