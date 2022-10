La Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoció este miércoles una solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos contra un presunto narcotraficante dominicano vinculado con el caso Falcón.

A Osiris Medina Díaz se le señala como miembro de una red de narcotráfico y lavado de activos que traficaba drogas hacia Puerto Rico, que pertenece al país norteamericano.



Tras conocer la solicitud, los jueces Francisco Jerez, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, integrantes de la Segunda Sala de la SCJ, se reservaron el fallo sin fecha. La decisión de si se autoriza o no la extradición será dada a conocer en una próxima vista.



Durante la audiencia, tanto la Procuraduría como la abogada representante de los Estados Unidos solicitaron al tribunal de la SCJ ordenar la extradición de Medina Díaz, a quien imputan por tráfico de drogas y lavado de dinero.



Según se informó, las autoridades de Estados Unidos dijeron que cuentan con suficientes pruebas para demostrar la responsabilidad penal del extraditable, entre ellas testimonios y grabaciones.

De su lado, la defensa de Medina Díaz pidió que la solicitud de extradición sea rechazada al considerar que no tienen las evidencias que demuestren la vinculación de su defendido con los hechos imputados por Estados Unidos.



Afirmó, además, que la solicitud no cumple con las disposiciones del tratado de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos.



Al otorgarle la palabra, Medina Díaz le dijo al tribunal que su proceso judicial es un “daño” que quieren hacerle por negarse a ser testigo en el caso Falcón.



Aseguró que fue contactado por la Procuraduría para ser testigo en el referido caso por narcotráfico, que se judicializó en Santiago, y que cuando contestó que no lo haría porque no sabe nada de eso, le amenazaron diciendo que lo allanarían. ”Desde entonces no hemos tenido paz”, dijo.



Asimismo no sabe la razón de su vinculación con el caso Falcón, ya que dijo que no sabe si está acusado o no en este proceso. “Esta acusación del Ministerio Público me ha dejado a mí en el limbo…. no tiene sentido”, expresó.



Consideró que su apresamiento, en mayo pasado, se trató de un show mediático, pues como tiene un proceso judicial desde 2018, siempre acude a firmar al Palacio de Justicia de Santo Domingo.

“Es un show mediático. Me arrestan en la finca, diciendo que está prófugo, yo firmando todos los meses en el Palacio de Justicia de la Charles”, precisó.



Les aseguró a los jueces que todo lo que ha hecho ha sido lícito, que ha trabajado desde los 18 años, y que no tiene la gran fortuna como dicen las autoridades.



Sus abogados, también le solicitaron al tribunal que se ordene el cese la prisión preventiva que está cumpliendo, y que además, se liberen los bienes que el Ministerio Público le retuvo.