Tamara Martínez expone audios y pide ayuda para no perder a su hija

La comunicadora Tamara Martínez rompe el silencio y expone nuevamente los problemas con su pareja sentimental, el abogado Emilio López, actualmente en prisión preventiva durante tres meses por presunta violencia doméstica.

Martínez compartió un audio con el que expone una intensa discusión que tuvo lugar hace años con López, con la intención de desvelar los conflictos que atravesaba su relación.

En el audio, difundido por la cuenta en Instagram de la presentadora, se abordan asuntos delicados y altamente personales. Entre ellas, presuntas adicciones por parte de la modelo y chantajes realizados por su esposo para que ella pudiera seguir conviviendo con la hija de ambos.

Lo que escribió Tamara Martínez

Acompañando los audios, Tamara Martínez escribió. «No recordaba esta discusión, pero al escucharla, mi alma quedó destrozada. ¿Cómo se atreve el Ministerio Público a decir que yo apoyo este tipo de situaciones? Tengo miedo por mi hija, temo perderla. No importa lo que se diga, esa niña es mi hija. No estoy satisfecha con la intervención de mi madre y el Ministerio Público nunca se ha acercado a mí. Pero

escuchen, por favor. Si me quitan a mi hija, me muero. Pido que no me juzguen, necesito ayuda».

Prosigue el escrito de Tamara Martínez. «El caso de adopción de mi hija lleva más de 5 años en

@conanirdo. ¿Hasta cuándo debo soportar esto? ¿Cuántas más actuaciones ridículas debo hacer?

¿Hasta qué punto debo someterme? Yo soy la madre de esa niña, pase lo que pase. Pido ayuda,

ayúdenme. Es mi hija, no quiero seguir mintiendo, no quiero seguir siendo tratada como una persona

desequilibrada. Pero por favor, ¡entiendan! Quiero a mi hija y quiero tener el derecho de cuidarla para poder avanzar y dejar de ser un objeto de burla, un títere».