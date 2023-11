Ayer fueron entrevistados 16 de 115 aspirantes al TC; además de las causales se debatieron los derechos fundamentales

Los derechos fundamentales de los ciudadanos, la aplicación de la sentencia 168-13 y el espinoso tema de las tres causales fueron los puntos de discusión durante la primera jornada de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional (TC),que ayer comenzó con la evaluación a 16 de 115 postulantes.



Con posiciones firmes, dos entrevistas reavivaron ayer el controversial tema de las causales que provocó, en momentos distintos, intercambios y debates entre los postulantes con los consejeros.



Así ocurrió cuando la jueza Cecilia Inmaculada Badía Rosario fue preguntada si, desde su punto de vista, era conforme con la Constitución que el embarazo sea interrumpido cuando este es fruto de incesto, violación o la madre se encuentra el peligro de muerte. Estas excepciones, que son conocidas como las tres causales, fueron aprovechadas por la procuradora Miriam Germán Brito, en su caso de consejera, para cuestionarle a la entrevistada si era posible continuar un embarazo bajo estas circunstancias, a lo que Badía Rosario respondió que ella, además de ser provida, la Constitución establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.



“¿Usted justifica que un embarazo que signifique un peligro de muerte se continúe al término y que el fruto de una violación, la víctima tenga que arrastrar con eso? ¿Usted considera eso adecuado?”, fueron las preguntas de Germán Brito.



Y la respuesta de la entrevistada fue: “Usted me habló de violación y yo le voy a responder con un ejemplo. En el tribunal donde yo trabajaba, en Santiago, perdí un asunto peor que eso de un incesto y, ¿qué pasó? El señor, que es el papá, él está preso, y ellos todos están felices con ese niño, el papá y el nieto, y la mamá es la madre y es hermana. Entonces, ese es un asunto muy delicado. De hecho, yo soy provida”. Pero, ante esta repuesta, Mirian Germán Brito reaccionó manifestando que era “provida en cualesquiera que sean las consecuencias” y que en ese caso que citaba “ese niño va a tener que tratarse con un señor que es su papá y su abuelo”.



El tema de las tres causales durante la evaluación a la jueza Cecilia Inmaculada Rosario fue introducido, de hecho, por el senador y miembro del CNM, Bautista Rojas Gómez, cuando durante su turno preguntó a la postulante cómo manejaría ese tema desde el punto de vista constitucional y si lo vincularía al artículo 37 de la Constitución. A esto ella respondió, en primer lugar, que consideraba que la Carta Magna establecía el derecho a la vida desde la concepción a la muerte y que si esto se analizaba desde ese punto de vista “las tres causales no tendrían sentido”. Agregó, además, que es un asunto que “no se debería estar tratando en este momento porque la Constitución está por encima de todo y si la Constitución establece que el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, no veo solución todavía con el caso de las tres causales”.



Un momento similar a este se vivió en la jornada del CNM ayer -que fue presidida en principio por el presidente Luis Abinader y continuada por la vicepresidenta Raquel Peña-, cuando era entrevistada la postulante Ana Luisa Arcineaga Montilla, cuando el senador Bautista Rojas también le tocó el tema de las tres causales y le preguntó si estas excepciones del embarazo tienen “cabida en el ordenamiento jurídico dominicano”.



“Bueno, doctor, yo estoy de acuerdo con las tres causales, de que sean incluidas en una ley. Ahora, estaría siendo contrario a la Constitución porque la Constitución, en el artículo 37, está hablando desde la concepción. Yo estoy de acuerdo con las tres causales, pero la Constitución me lo prohíbe”, expresó Ana Luisa Arcineaga Montilla con énfasis.

La vicepresidenta Raquel Peña representó a Abinader desde el tercer entrevistado.

Derechos fundamentales



Durante las vistas públicas, que iniciaron ayer para las entrevistas a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional que buscan ocupar cinco puestos de esa alta corte, entre ellos la presidencia de ese órgano, fueron evaluados jueces y abogados. Todos tuvieron la oportunidad de hacer una presentación de cinco minutos y luego, fueron sometidos a una fase de preguntas y respuestas de hasta quince minutos.



Entre los16 postulantes de ayer se encuentra también Julio César Araujo Díaz, quien fue el primero en ser entrevistado. Este aprovechó su ponencia ante los miembros del CNM, para sugerir que el Tribunal Constitucional debe mejorar el mecanismo de ejecución de sentencias porque ese organismo ha tomado decenas de decisiones y no han sido acatadas.



El segundo en ser evaluado fue Dante Alberto Almonte Aracena, quien propuso ante el CNM que el presidente del Tribunal Constitucional sea escogido cada tres años para que ese órgano se vaya renovando con más frecuencia y que los jueces miembros se elijan por carrera.



Mirna Josefina Amiama Nielsen fue la tercera en presentarse ante los consejeros y desde su exposición abogó por el respeto a los poderes. A esta le siguió Teófilo Andújar Sánchez, quien fue preguntado, al igual que otros, sobre la sentencia 168-13, y sobre el particular dijo adherirse e identificarse con las motivaciones que tuvo esta.



Otro que se presentó ante el CNM fue Elvin Leonor Arias Morbán, quien fue uno de los que se refirió a los derechos fundamentales y sobre el particular, afirmó que los estados están llamados a tutelar estos derechos. Durante su exposición, también expresó que el Estado no puede obligar a los ciudadanos a vacunarse a menos que haya un estado de excepción, al ser preguntado sobre este aspecto por el senador Bautista Rojas Gómez.



Al ser evaluado también el doctor en derecho Fidias Federico Aristy Payano, este condenó la intromisión a los poderes y las injerencias de países a otras naciones. De igual forma, formó parte de las vistas públicas Rafael Arnstrong Báez García, quien habló sobre el derecho a huelga que tienen los ciudadanos que, a su juicio, deben tener límites de otros derechos fundamentales, como también lo dejó claro en su entrevista la postulante que le siguió, María Altagracia Batista de Montás, quien aseguró que no se pueden violentar derechos fundamentales de los más necesitados o vulnerables por intereses particulares o individuales.



Ya en la jornada del mediodía, el CNM entrevistó a la jueza Teresita Mercedes Bencosme Comprés de Ureña; a Elena Emperatriz Berrido Badía de Contreras; a Román Arturo Berroa Hiciano, a Elemér Tibor Borsos Rodríguez; a Rafael Clemente Brito Benzo y a Suinda Jazmín Brito Hernández.

Las entrevistas siguen mañana miércoles 29

Mañana miércoles 29 de noviembre el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) volverá a sesionar para realizar la segunda vista pública para continuar con otro grupo de los 115 postulantes inscritos. A esta, según el cronograma, le seguirá una tercera fase pautada para el lunes 4 de diciembre; una cuarta el miércoles 6 de diciembre y una quinta y última programada para el jueves 7 de diciembre.



Conforme al cronograma anunciado hace unos días, el Consejo Nacional de la Magistratura procederá a la investidura de los 5 nuevos jueces del Tribunal Constitucional, los cuales deberán asumir sus cargos después del 28 de diciembre.