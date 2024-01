A cuatro días de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) emitiera la sentencia que deja sin efecto los resultados comiciales del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), los dos principales candidatos a la presidencia del gremio, Trajano Vidal Potentini y Yohan López, insisten en que son presidentes.



A este conflicto se suma que ayer el titular saliente del CARD, Miguel Surun Hernández, interpuso un recurso de revisión constitucional en contra de la decisión del TSE, que anuló la proclamación de Vidal Potentini como el nuevo presidente del colectivo de juristas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del gremio, en los comicios celebrados el 02 de diciembre del 2023.



El dispositivo del Tribunal Superior Electoral también ordena el conteo separado de los votos, en un plazo de cinco días a partir del pasado lunes. Dicha sentencia, en vez de apaciguar el conflicto entre los juristas, los ha avivado.



Y es que ayer, tras declararse presidente del CARD y hacer un llamado a la unidad, Yohan López anunció su integración y la de su equipo a los trabajos del gremio. Aseguró que su primera tarea será trabajar de manera consensuada el reglamento de aplicación de la Ley 3-19, que instituye el Colegio de Abogados.



“Como nuevo presidente del CARD, me comprometo a trabajar de manera consensuada, y llamo a los excandidatos a integrarse para trabajar unificados por nuestro gremio”, dijo López en una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).



En referencia a la sentencia del TSE, precisó que la alta corte “no ordenó reconteo de votos”, sino separación de ellos. “La separación de voto es una simple lectura del conteo de manera particular de uno u otro candidato, que sin lugar a duda nos permite la mañana de hoy hacer este llamado de unidad y de unificación de la clase jurídica dominicana”, adujo.



Por otro lado, su homólogo gremial, Trajano Vidal Potentini, enfatizó el pasado domingo que es el presidente electo y el juramentado del organismo.



Calificó la sentencia dada en amparo por los jueces del Tribunal Superior Electoral Ignacio Camacho, presidente; Fernando Fernández y Yermenos Forastieri como un atentado al estado de derecho y una subversión al orden constitucional. En ese sentido, anunció que en los próximos días someterá ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales junto con una demanda cautelar en suspensión de la decisión del TSE en relación al gremio.



Surun somete nuevo recurso



El presidente saliente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, solicitó ante la secretaría del TSE la suspensión inmediata de la ordenanza del pasado 12 de enero, hasta tanto sea conocido el recurso de competencia por parte del Tribunal Constitucional.



Acompañado de una comisión de juristas miembros del gremio, el jurista explicó que con esta decisión el tribunal electoral violó su competencia de sólo tratar los conflictos atinentes a partidos políticos y no de gremios.

Se da tras los resultados electorales de diciembre

El conflicto entre los miembros del Colegio de Abogados no cesa luego de los comicios de diciembre de 2023 en los que, según la Comisión Nacional Electoral del gremio, resultó ganador Trajano Vidal Potentini, de Fuerza del Pueblo, tras una alianza con el candidato de ese momento del Partido de la Liberación Dominicana, Diego José García. La alianza se realizó “fuera del tiempo” y “de manera clandestina”, según denunció Yohan López, representante del Partido Revolucionario Moderno, quien también dice ser el ganador. Tras esto, los juristas han acudido a los tribunales a someter instancias.