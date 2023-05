La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó ayer auto de apertura a juicio de fondo al vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, acusado de provocarle la muerte al comunicador Manuel Taveras Duncan, con un arma de fuego.



La magistrada Patricia Padilla, en la resolución establece que lo cometido por el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), contra el comunicador, fue un homicidio voluntario y no un asesinato como establecía la acusación formal del Ministerio Público.



De su lado, la defensa de los familiares de la víctima, afirma que demostrará que Alburquerque Comprés actuó por su instinto de asesino para quitarle la vida al comunicador.



“Nosotros entendemos que en el juicio de fondo eso debe corregirse, porque lo que se cometió en contra de Duncan fue un asesinato y no un homicidio puro y simple cometido con un arma que no aparece”, expresó el abogado Domingo Ramírez.



No aparece el arma de fuego



Otro tema que salió a reducir ayer es que el arma de fuego con la cual supuestamente el vicealmirante retirado, Félix Alburquerque Comprés, le disparó al comunicador Manuel Taveras Duncan no aparece.



La información la dio a conocer Domingo Ramírez, abogado de la familia del comunicador, quien, además, entiende que como el arma con la cual se cometió el hecho no se encuentra, se trata de una pistola ilegal.



“El arma de fuego no aparece, no se sabe dónde está. Parece ser que la tiraron en una fosa muy profunda o al mar”, expresó a la prensa el abogado.



Sin embargo, la jueza resolvió también que no había violación a la Ley de Armas como sostenía el Ministerio Público en el expediente.



“No ha mostrado arrepentimiento”



La defensa de los familiares de la víctima indicó que el exoficial de la Armada nunca ha mostrado arrepentimiento y ni ha pedido disculpas a los parientes del comunicador.



“Nunca el imputado habló en este proceso, nunca se ha referido a nada, nunca ha tomado la palabra ni para pedir disculpas ni para nada. No hemos visto ni un gajo de arrepentimiento del señor Alburquerque en este proceso”, resaltó Ramírez



El abogado sostuvo que ahora se debe esperar que se apodere uno de los tribunales colegiados del Distrito Nacional para que conozca el proceso en contra del imputado.

¿Cómo ocurrieron los hechos ese 19 de agosto?

Ese día en la madrugada, se originó una pelea entre Alburquerque Comprés y la víctima Duncan, que culminó en la muerte de este último, a causa de proyectil de arma de fuego. Según el expediente, Duncan era atendido por empleados del negocio cuando llegó Alburquerque y se desmontó de un vehículo marca Mercedes Benz, riéndose, “razón por la cual el occiso pensó que el imputado se reía de él, situación que originó una discusión entre éstos”.