El fiscal anticorrupción Wilson Camacho reaccionó ayer al llamado que le hizo la jueza Elka Reyes Olivo de dejar prácticas populistas, y dijo que no tienen tiempo para “distracciones”.



”Nosotros no tenemos tiempo para distracciones”, afirmó cuando la prensa le preguntó por el comunicado de la presidenta de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), quien salió en defensa los magistrados tras declaraciones de fiscales que critican las decisiones de los tribunales que no les han favorecido.



Camacho indicó que solo tienen espacio para perseguir la corrupción y empujar la frontera de la impunidad.



“Todo el tiempo que tenemos, lo tenemos para recuperar el dinero que se ha sustraído del erario y en eso estamos, recuperando miles de millones de pesos”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).



El jueves, mediante un comunicado la jueza Reyes Olivo, llamó a los fiscales a dejar lo que consideró prácticas populistas y calificó como injurias las palaras de los fiscales Wilson Camacho, Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, que a su parecer atentan contra el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial.



La reacción de la jueza se da luego de que Camacho haya dicho a la prensa, tras la variación de medida dictada por la magistrada Yanibet Rivas, que “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”.



También por los señalamientos del fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, y la titular de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez, quienes también cuestionaron las decisiones de tribunales.



Reyes Olivo indicó que esto hace daño al sistema judicial.