Leonel juramenta a 20 mil choferes y afirma convertirán a la FP en la principal fuerza política 

Tras juramentar a 20 mil choferes en la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que convertirán a la organización que dirige en la principal fuerza política del país, debido al crecimiento acelerado que está teniendo, un hecho que dijo, no tiene antecedentes en la República Dominicana.

“Vamos a convertir a la Fuerza del Pueblo en la principal fuerza política de la República Dominicana, de personas conscientes de su deber patriótico, de su responsabilidad. Aquí venimos a servir al pueblo dominicano, esa es nuestra tarea”, dijo un muy emocionado Fernández, al dirigir unas palabras tras tomar el juramento a Alfredo Pulinario (Cambita) quien fungió como voceros de todos los juramentados, junto a otros representantes choferiles, que hicieron acto de presencia en la Casa del Pueblo de Gascue, guardando los protocolos sanitarios por el covid-19.

Señaló que en la medida en que la sociedad progresa, también lo hacen los ciudadanos de manera individual en todas las áreas, explicando la importancia del sistema del transporte y su desarrollo.

“Ciertamente ha sido nuestra concepción de que el progreso y la modernización de un país se mide mucho de su sistema de transporte, el transporte da la medida del desarrollo de un país”, dijo.

Reiteró que se desplazarán a cada provincia a juramentar a personas que quieren pasar a ser parte de la Fuerza del Pueblo y expresó su gran satisfacción del rápido crecimiento de la organización política.

“Yo personalmente veo con gran satisfacción, veo con mucho regocijo el hecho de que este movimiento choferil se integre hoy a la Fuerza del Pueblo, porque un partido no se construye solo porque vengan de otros partidos, el partido tiene que estar vinculado con la sociedad”, manifestó, al agregar que la organización está abierta a toda la sociedad.

Destacó la importancia del indicador de desarrollo que ofrece de entrada el transporte de un país, al señalar a modo de ejemplo que “si usted llega a un país y el sistema de transporte es la carreta con el caballo, ese país es atrasado, es una demostración de atraso, ahora, si usted llega a un país donde sube elevados, pasa por túneles, se monta en Metro, se monta en autobuses modernos, se monta en vehículos modernos, es una impresión del progreso y la modernidad que ese país está teniendo”.

Manifestó que por esa razón, cuando estaban en el gobierno le prestaron una atención especial al sector transporte, con el cual garantizó asumen un compromiso de ayudarles siempre desde la FP.

“Lo que tenemos que hacer es mirar al futuro, no improvisar ¿Qué vamos a necesitar? Por ejemplo, hacia al año 2030 en el sistema de transporte, y de antemano en la Fuerza del Pueblo cualificamos todo lo que se necesita para anteponernos a los acontecimientos y saber de dónde saldrán los recursos para apoyar esos proyectos, de manera que ustedes van a servir de mucho en esa visión de futuro, en esa planificación que se requiere para que el país siga avanzando por una trayectoria de progreso y de transformación que es lo que necesita la República Dominicana”, expresó.

Califica de fenómeno lo que ocurre en la FP

El presidente de la FP considera que es la primera vez en la historia de la República, que a tan solo tres meses de la instalación de un nuevo gobierno se esté produciendo un fenómeno de efervescencia política como el que está aconteciendo con la Fuerza del Pueblo.

“Vienen de otras organizaciones políticas, especialmente de la que acaba de terminar su gestión de gobierno, a integrarse masivamente a la Fuerza del Pueblo”, manifestó el expresidente dominicano.

Apuntó que el lunes iniciaron la apertura del Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch y hoy están recibiendo a un grupo de dirigentes choferiles, representantes de empresas y de más de 129 rutas del transporte.

“Veinte mil choferes. Si integramos familiares, amigos y relacionados, estamos hablando de más de cien mil personas que hoy directa o indirectamente ingresan a la Fuerza del Pueblo, yo digo: esto no tiene antecedentes en la historia de la vida política dominicana”.

El expresidente de la República señaló que esto no es normal luego de unos comicios, porque cuando termina un proceso electoral, se entra en un reflujo, la gente se dedica a otra cosa, pero que ahora es al revés, “ahora nosotros tenemos que calendarizar cuándo es que vamos a seguir juramentando a las personas que quieren ser parte de la Fuerza del Pueblo, entonces, es un indicador de hacia dónde se dirige la sociedad dominicana con miras al futuro”.

“Por qué la Fuerza del Pueblo está creciendo tan rápido. Bueno, porque se ha perdido la confianza en la fuerza política de la que éramos parte. Ese partido fue el partido hegemónico en la República Dominicana durante 16 años, ganamos todas las elecciones: en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012. Ganábamos siempre, en el 2016, abrumadoramente”, recordó, al destacar que le impresionó un trabajo de la periodista Yanessi Espinal, donde se narra que en ese partido han tenido 21 derrotas políticas en los últimos dos años.

Sobre los datos que recordó del trabajo, dijo que “del 2018 para acá, en 21 batallas políticas, las han perdido todas”.

“Entonces hay una crisis de liderazgo en ese partido. Cuando terminamos el mandato en el 2012, ese partido quedó en el poder, cuando otros están dirigiendo, ese partido perdió el poder, pero no es que perdió el poder, es que perdió el Poder Ejecutivo, perdió el Senado, perdió la Cámara de Diputados, perdió las alcaldías, lo perdió todo, entonces se dan cuenta que ahí hay una visión errática de la realidad y por tanto se está dando una migración masiva hacia la Fuerza del Pueblo”, explicó.

Dijo que el crecimiento de la FP seguirá porque “todo el mundo recuerda como fue nuestra época de gobierno: primero democrática, respetuosa de la Constitución, de progreso, de avance, de bienestar, de apertura al mundo y eso se recuerda. En medio de una crisis la gente siempre busca alternativas y el mejor refugio como garantía a futuro hoy es la Fuerza del Pueblo”.

Situación económica es sombría

Al ser cuestionado sobre la situación económica del país por periodistas que cubrían la actividad, el expresidente de la República explicó “que todos los pronósticos que se dan a nivel mundial y a nivel regional de América Latina y el Caribe son sombríos, especialmente los pronósticos que hace la CEPAL.

“Lo que se ha proyectado es que para este año 2020 América Latina va a tener una caída del Producto Interno Bruto de -9.5%. República Dominicana ha experimentado un deterioro porque en principio la proyección era que íbamos a crecer 0, pero ahora se plantea que vamos a crecer -6, es un descrecimiento lo que vamos a tener”, dijo.

Dijo que aunque lee en los periódicos que se dice a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que han mejorado en las recaudaciones y que para el mes de septiembre u octubre, han tenido tres mil millones más de recaudaciones que en la misma fecha del año pasado, le llama la atención que estén recaudando ya más este año que lo correspondiente a ese mes el año pasado.

“Ojalá la República Dominicana se pueda recuperar rápidamente, pero los análisis que hemos hecho con el grupo de economistas de la Fuerza del Pueblo es que el nivel de Producto Bruto Interno, de 89 mil millones de dólares que tuvimos en el 2019, podría recuperarse, si mantenemos un crecimiento sistemático en los próximos tres años, en el año 2024, es decir en los próximos tres años, nosotros estaremos por debajo del año 2019 en términos de capacidad de generación de riquezas”, explicó.

Advirtió que el país debe prepararse en saber qué es una crisis y qué no lo es.

“Cuando vemos la prensa hoy, en Nueva York han vuelto a poner restricciones, porque hay una segunda ola del coronavirus, Europa está virtualmente cerrada, en Haití se está diciendo que está aumentando el número de infectados de coronavirus. Es la primera plana de hoy en varios diarios el incremento del coronavirus en Haití, por tanto, hasta que el problema de salud no quede resuelto, no habrá una reactivación de la economía general”, apuntó.

Relaciones diplomáticas y comerciales con China

Con respecto a las relaciones internacionales, de manera especial con China, manifestó que el criterio que siempre ha tenido es que fueran relaciones balanceadas y diversificadas.

“Obviamente no podemos ocultar el hecho de que las relaciones más importantes que tiene la República Dominicana y el mundo son las de Estados Unidos, no cabe ahí duda, por qué, porque en Estados Unidos viven dos millones de dominicanos que envían remesas acá, porque el principal mercado exportador de República Dominicana son los Estados Unidos, no podemos olvidar eso. Nuestro principal socio en materia de política exterior, son los Estados Unidos”, expresó.

Reiteró que lo que hacen los pueblos es que diversifican sus relaciones internacionales y, por consiguiente, China es la segunda economía del mundo.

“No puedo ignorar que China existe, pero también hay que comprender que hay una situación geopolítica mundial, donde hoy día hay dos poderes: el poder norteamericano y un poder emergente que ya se coloca como el segundo poder del mundo, que es China. Entre China y Estados Unidos hay una rivalidad, en el océano Pacífico, en el mar del sur de la China y en el Estrecho de Taiwán, lo acaba de decir el propio presidente electo, Biden, que ellos van a reforzar su compromiso en el estrecho de Taiwán”, explicó el tres veces presidente de la República Dominicana.

Fue enfático al señalar que hay una rivalidad de carácter geopolítico, pero que República Dominicana está en la zona del Caribe.

“El Caribe siempre ha sido una especie de área de influencia en los Estados Unidos, por un tema de seguridad nacional… mi recomendación es que nosotros no seamos parte de eso”, sugirió.

Dijo que el país debe mantener la soberanía, su independencia y autodeterminación, pero siempre teniendo la prudencia de saber que existe un conflicto de dos súper potencias.

“El papel nuestro es convertir a la República Dominicana en un centro de resolución de conflictos, como lo estuvimos haciendo durante la época en que estaba de presidente. A la República Dominicana se le llamó ‘la capital de la paz de América Latina y el Caribe’”, recordó.

Invitó a que el país sida siendo la capital de la paz y que así verán a República Dominicana con más respeto en China, en los Estados Unidos, en Europa y en América Latina.

“Nos verán con más respeto si sabemos defender ese papel, por consiguiente, mi respuesta es sí, Estados Unidos es el principal socio comercial diplomático, político, en fin… debemos cultivar eso, establecer buenas relaciones con el gobierno que viene, hay que fortalecer esos vínculos, pero no creer que solamente podemos tener relaciones con los Estados Unidos”, aconsejó Fernández.

Agregó que tener relaciones con el mundo hace se mire hacia República Dominicana, “porque vendrán inversiones, incremento del comercio y turistas.

Entiende deben repensar el toque de queda

Con respecto al horario del toque de queda dijo que los países aplican políticas distintas con respecto a esto.

“En los Estados Unidos no hay toque de queda, en la Florida no hay toque de queda, lo digo porque estuve recientemente allá y pude observar. En Washington no hay toque de queda, en Nueva York no hay toque de queda, qué es lo que hacen, que a partir de las 9:00 o las 10:00 de la noche los restaurantes, los centros donde la gente acude, se cierran”, comentó Fernández.

Agregó que además de cerrar todos los restaurantes, también lo están cerrados los cines, centros deportivos, los comercios de expendio de alcohol: “todo se cierra, pero no hay toque de queda”.

“En Nueva York hay restricciones, pero no hay toque de queda. Entonces yo pienso que tenemos que ir pensando en establecer esas restricciones que implican cierta limitación a la circulación de la gente, pero mantener continuamente un patrullaje militar y policial va creando ciertas dificultades como la que vimos la semana pasada con la diputada Dulce Rojas, de que los militares están cumpliendo con su deber, hay toque de queda, hay restricciones, pero a veces hay circunstancias excepcionales; alguien ha muerto y como reciben órdenes, no entienden eso, no la escuchan y crean estos roces y estos conflictos con la población”, se quejó Fernández.

Manifestó que lo principal es la salud en estos tiempos de rebrote del covid-19, pero que también hay que ver cómo se va combinando el tomar medidas que protejan la salud y al mismo tiempo flexibilicen, sobre todo ahora en Navidad, quizás, esas restricciones a la libertad individual, sobre todo a la libertad de tránsito, que es un derecho constitucional.