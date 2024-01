El expresidente Leonel Fernández criticó lo que consideró como intentos de manipulación del gobierno y su candidato presidencial, Luis Abinader, de cara a los procesos electorales de febrero y mayo del presente año 2024.



Fernández dijo que las encuestas dadas a conocer por sectores vinculados al presente gobierno, quieren vender la percepción de que están arriba, siendo otra la realidad.



Dijo que en el gobierno de Luis Abinader y el PRM falsean datos. Puso como ejemplo que hablan de 10 millones de turistas, cuando en realidad la mayoría son, “visitantes nacionales, residentes en el exterior y cruceristas, los cuales no tienen la categoría de turistas”.



El candidato presidencial dijo que “todo en este gobierno es una falacia, mentiras y abultamiento”.

El exmandatario catalogó el año 2023 como el peor de las últimas décadas, en materia económica, ya que el crecimiento “fue prácticamente nulo”.



Fernández también criticó la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), en lo relativo a las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). “El TSE no tiene jurisdicción en asuntos gremiales, no puede intervenir en las elecciones del Colegio de Abogados, esas son atribuciones del Tribunal Superior Administrativo, la decisión tomada viola la jurisdicción correspondiente”, afirmó.

Encabeza actividad de “GANAREMOS”.



Al referirse a lo que dijo el presidente y candidato Luis Abinader, de que había dado gabela a la oposición, el exmandatario señaló que “el presidente de la República ha dicho recientemente que nos ha dado gabela a nosotros y, que ahora vamos a ver lo que será tomar las calles y, nosotros le decimos: presidente, le hemos dado gabela durante 3 años y medio, durante 3 años y medio usted ha estado solo en la cancha”.



El aspirante presidencial, habló al encabezar encabezó ayer el acto de juramentación de los equipos sectoriales de la Gran Alianza Nacional por la Renovación Económica y Social (GANAREMOS) y de movimientos políticos que lo postulan como candidato presidencial.



GANAREMOS está integrada por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Democrático Institucional (PDI) y, varios movimientos políticos con estructuras en todo el territorio nacional y en el exterior.



“Ahora empiece a sentir lo que es la coalición GANAREMOS en una marcha indetenible hacia el Palacio Nacional”, agregó el experimentado político, de manera enfática.



En el acto hablaron Elías Wessin Chávez, presidente del PQDC; Ismael Reyes Cruz, del PDI; José Francisco Peña Guaba, del BIS, y Aníbal García Duvergé, en representación de los peñagomistas.



Posteriormente, Fernández encabezó una marcha caravana en respaldo de los candidatos municipales del municipio de La Vega. El pasado sábado, realizó un recorrido en apoyo a candidatos de Constanza, Jarabacoa y Rincón.



Fernández también encabezó la presentación de los candidatos municipales de la FP en Don Juan, Monte Plata. De allí se trasladó a Cevicos, La Cueva y Cotuí, en Sánchez Ramírez, donde encabezó actos similares.