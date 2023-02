La amplia participación de activistas sociales en el gobierno y figuras fuera del PRM muestran la estrategia



El liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde que asumió el gobierno ha dado muestras consistentes de que no apuesta a los cuadros partidarios para mantenerse en el poder.



La amplia cuota de poder de figuras de la sociedad civil y fuera del partido en los cargos de mayor relevancia en el gobierno, la llegada de dirigentes de otros partidos con garantías de candidaturas y cargos internos, así como el discurso antipartidos que asumió el propio presidente Luis Abinader, son pruebas de una apuesta política alejada de la dirigencia interna.



En una jugada que arrancó el pasado año y se va intensificando, el PRM ya ha juramentado en sus filas 19 alcaldes de municipios y 21 de distritos municipales, y aunque la dirigencia del PRM alega que lo hacen por el apoyo que reciben del Poder Ejecutivo para desarrollar los proyectos de sus respectivas comunidades, en los días por venir habría que observar si serán postulados o no en la boleta del partido oficial.



Esa decisión del PRM, afecta las aspiraciones de sus cuadros en las demarcaciones, pues prefieren fortalecer desde el gobierno a dirigentes de los partidos de oposición que ganaron cargos municipales en las elecciones del 2020 en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) o el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



En tanto, figuras de otros partidos como el senador de Santiago, Eduardo Estrella, se ha mantenido en la presidencia del Senado por tres años a pesar de la resistencia interna.



Para lograr mantenerlo el tercer año, el PRM optó por incluir en la Dirección Ejecutiva a cuatro senadores que aspiraban a presidir el Senado, en perjuicio de cuadros partidarios como Tony Raful y Rafael (Fafa) Taveras.



En la última integración de la cúpula, también fueron incluidos en el máximo órgano, figuras como Roberto Ángel (Robertico) Salcedo, miembro de una familia que creció políticamente en el Partido de la Liberación Dominicana.



Sin embargo, quedaron fuera de la Dirección Ejecutiva dirigentes como Sigmund Freund, que es el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral (JCE).



Igualmente, el PRM ha dado una amplia cuota de poder a figuras de la sociedad civil, especialmente provenientes de Participación Ciudadana.



Además, hay muchas figuras que ocupan los cargos de mayor relevancia del gobierno y no son cuadros partidarios. Son los casos de los ministros de la Presidencia, Joel Santos; de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente y de Economía, Pável Isa.



En busca de nuevos votantes



Al parecer la apuesta del PRM es sumar los nuevos votantes que necesita para ganar las elecciones del 2024, pues la alta abstención de las votaciones de 2020, le benefició.



Para las pasadas elecciones presidenciales, la abstención fue un 14% superior al comportamiento histórico. Alcanzó un 44%, pero la constante es el 30% que no acude a las urnas. Habría que ver a cual proyecto político beneficiarán mas de un millón de votantes que no acudió a los centros de votación en 2020.



Otra realidad histórica es que los partidos políticos tienden a perder adeptos desde el gobierno. Por ejemplo, Hipólito Mejía ganó con 49% en 2000 y en 2004, solo alcanzó 33%. Igualmente, Leonel Fernández ganó con 57% en 2004 y en 2008, se reeligió con 53%. Danilo Medina fue una excepción, ganó con 51% en 2012, pero alcanzó 62% en 2016.



El escenario fue excepcional por la división del PRD. De hecho, el PLD perdió en 2020 al alcanzar solo el 37% de los votos, muy por debajo del 62% que obtuvo en 2016 y del 51% del 2012.



Activistas en gobierno



Recientemente, Roberto Ángel Salcedo fue nombrado director de Proyectos Especiales de la Presidencia y Hugo Beras, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Ambos apoyaron al PRM en el último tramo de la campaña de 2020, y antes habían formado parte, directa o indirectamente, de los gobiernos del PLD.



Entre los activistas de la sociedad civil que lograron caros relevantes en el gobierno figuran Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas; Andrés L. Mateo, embajador ante la Unesco; Juan Bolívar Díaz, embajador en España; Bartolomé Pujals, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ogtic), Samir Chami Isa, miembro de la Junta Central Electoral y Patricia Lorenzo, miembro titular del órgano comicial.



También Sergia Galván, asesora técnica del Ministerio de la Mujer; Mario Serrano, trabaja para Contrataciones Públicas; Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social (CES), Manuel Robles, asesor de la vicepresidencia; Claudio Camaño, director ejecutivo de la Comisión del Fomento de la Tecnificación del sistema Nacional de Riego; Olaya Dotel, viceministra de Economía y Miosotis Rivas, directora de Estadística, pero no tiene vínculos en el PRM.



¿Qué dice el “librito”de la política en la RD?



Históricamente, los partidos cuando han alcanzado el Poder Ejecutivo apuestan por fortalecer sus cuadros políticos para garantizar el liderazgo local y ganar mayoría de las plazas congresuales y municipales. Así lo hicieron los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Liberación Dominicana (PLD) que han ocupado largos periodos con el control del Poder Ejecutivo. Antes de que se dividiera en 2014, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se caracterizó por tener fuertes liderazgos locales. La fidelidad de los dirigentes con las organizaciones políticas, históricamente, ha sido determinante para garantizar la permanencia en el poder, sobre todo en la etapa en que los gobiernos se desgastan. La historia también ha sido coherente en que los apoyos que reciben los partidos de figuras de la sociedad civil es fluctuante y de poca fidelidad en la medida que los gobiernos se desgastan.