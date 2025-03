Luis Abinader: “Pueden protestar lo que quieran, pero con orden y en paz”

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este lunes que su gobierno no permitirá desórdenes, y subrayó que las protestas solo se podrán ejecutar siempre y cuando se realicen en orden y paz.

“Este gobierno no va permitir desorden. Pueden protestar lo que quieran, con orden y en paz. Que quede claro eso, en orden y en paz”, afirmó el mandatario refiriéndose a los conflictos generados durante la marcha de ayer en el Hoyo de Friusa, en la provincia La Altagracia.

Abinader enfatizó que la República Dominicana es una nación democrática donde las protestas pacíficas son permitidas. “Aquí se hacen protestas todos los días, y eso es bueno”, expresó, destacando la importancia de la libertad de expresión. Sin embargo, reiteró que las protestas deben llevarse a cabo de manera pacífica, respetando el orden y la ley.

El presidente también rechazó las acusaciones de que alguna parte del territorio dominicano no esté bajo el control de las autoridades. “Eso es falso y mentira. No hay territorio en el país que no esté bajo el control de las autoridades”, aseveró, desmintiendo rumores que han circulado sobre supuestas zonas no controladas por el Estado.

Abinader también señaló que la Policía Nacional cumplió con las disposiciones establecidas para garantizar el orden durante la marcha en el Hoyo de Friusa.

“¿Qué pasó con la marcha del Hoyo de Friusa? Preguntemos a los organizadores”, dijo el mandatario al tiempo que destacó que la Antigua Orden Dominicana, organizadora de la manifestación, había felicitado a la Policía por la forma en que se manejó la situación, destacando que se cumplió con la ruta que se había acordado durante la marcha.

Lo que se esperaba como una manifestación pacífica en defensa de la soberanía nacional, convocada por el movimiento Antigua Orden Dominicana, terminó en un violento enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en El Hoyo de Friusa, un sector conocido por su alta concentración de inmigrantes haitianos en la provincia de La Altagracia.

La marcha, que comenzó como un acto cívico en defensa de la soberanía nacional, terminó en un conflicto de enfrentamientos violentos que dejaron claro que las tensiones sobre el tema de la inmigración y la soberanía nacional siguen siendo un tema muy sensible en la sociedad dominicana.