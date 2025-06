En política, el tiempo lo cambia todo, menos una buena gestión. Hoy, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no solo es la fuerza dominante del escenario político nacional, sino también, el partido con más cartas para jugar y ganar en el proceso electoral del 2028. ¿La razón? tiene liderazgo, tiene estructura, tiene resultados, pero sobre todo, tiene a Luis Abinader.

La pasada victoria electoral dejo claro que el pueblo dominicano respalda el cambio institucional, la recuperación económica y la transparencia como ejes de gobierno. Y es ahí donde el presidente Abinader sigue siendo el activo más valioso del partido y de la democracia moderna dominicana. No se trata solo de una figura política, se trata de un modelo de gobernar que ha devuelto la confianza al ciudadano.

De cara al 2028, el PRM llega con un abanico de aspirantes presidenciales con fortalezas indiscutibles, y con un padrón a futuro lleno de talento político y es que, cada nombre que suena tiene méritos propios, experiencia demostrable y respaldo ciudadano. Aquí mencionaré algunos nombres que suenan y lo haré en orden alfabético porque creo que cualquiera de ellos podría representar al partido y por supuesto, ganar.

Carolina Mejía, Alcaldesa del Distrito Nacional con su carisma peculiar ha sido ejemplo de gestión moderna, cercana y eficiente, logrando conectar con sectores diversos del electorado, ha llevado una gestión innovadora enfocada en la transformación urbana, movilidad y transparencia.

Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, Director General de Aduanas, su gestión brilla por ser sinónimo de modernización, recaudación histórica y lucha contra el contrabando, mostrando visión y liderazgo, siendo un gran armador para el PRM.

David Collado, Ministro de Turismo, una marca país en sí mismo, que ha reposicionado al turismo dominicano como motor económico nacional con visión global, convirtiéndose en una figura estratégicamente bien posicionada.

Guido Gómez Mazara, presidente del INDOTEL, con una trayectoria de pensamiento crítico y compromiso institucional que refresca el debate democrático y fortalece la esencia plural del PRM.

Raquel Peña, Vicepresidenta de la República, una mujer con temple, carácter y eficiencia, que ha sido soporte clave en la gestión presidencial y ejemplo de liderazgo técnico, demostrando que con eficiencia se logra ser visible.

Tony Peña, coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, arquitecto de una política social sensible y efectiva, que ha llevado soluciones reales a los sectores más vulnerables desde el Gabinete Social, sin contar la empatía y liderazgo cultivado y con respaldo en la historia.

Wellington Arnaud, Director del INAPA, con un perfil de político/gerencial con resultados, que ha transformado la gestión del agua potable y saneamiento con una mirada descentralizada e inclusiva. Con una sólida estructura, apoyada en una trayectoria y experiencia política pocas veces vistas.

Este liderazgo que mencionó confirma que el PRM cuenta con un relevo generacional sólido, bien posicionado y reconocido. Sin embargo, también debe quedar claro que ningún nombre, por fuerte que sea, podrá ganar solo. La carta de triunfo se construye en equipo. Y el comodín que garantiza la victoria es la unidad, el compromiso con una gestión transformadora en este cuatrienio, y la continuidad de políticas públicas centradas en el desarrollo, la transparencia y la equidad, factores determinantes para mantenerse en el poder. Porque hoy más que nunca, gobernar bien es hacer campaña con hechos.

Quien pretenda aspirar en el 2028, deberá hacerlo sabiendo que la principal plataforma para ganar estará en la imagen de Luis Abinader, en la coherencia de la obra de gobierno y en el compromiso colectivo con el país. Porque si algo ha quedado demostrado es que cuando se gobierna con transparencia, resultados y visión de futuro, el pueblo no solo reconoce, el pueblo respalda. Y ese respaldo, hoy por hoy, tiene un rostro claro, que nadie se equivoque: el 2028 empieza con lo que hagamos hoy, y con Abinader como estandarte, el PRM tiene todo para seguir, es el partido del presente y del futuro. El que no solo tiene las cartas, sino la baraja completa. Como diría el refrán: “Jugar bien las cartas que tienes es mejor que lamentar las que no jugaste”. Y en este tablero político, el PRM tiene las mejoras barajas para ganar.

Por: Luz Estrella, Vicepresidenta Nacional Frente Mujeres PRM