Lula rechaza elegir entre EE.UU. o China: "No quiero una guerra fría"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó la posibilidad de que las crecientes tensiones derivadas de la imposición mutua de altos aranceles entre EE.UU. y China derive en una nueva “guerra fría”, que le obligue a elegir un bando.

“Todos hablaban solo de libre comercio y globalización y, de repente, nada de eso vale la pena. Lo que vale la pena es esto: el proteccionismo. Ustedes no quieren una guerra fría y yo no quiero una guerra fría. No quiero elegir entre EE.UU. y China. Quiero tener relaciones con EE.UU., quiero tener relaciones con China”, dijo el mandatario durante un encuentro con su homólogo chileno, Gabriel Boric, que tuvo lugar este martes en Brasilia.

Del mismo modo, Lula destacó la urgencia de “negociar, por muy difícil que sea”, así como la necesidad de no “renunciar a la creencia de que solo el multilateralismo puede equilibrar las relaciones comerciales y políticas”. “Los brasileños no estamos contentos con esta disputa generada por el presidente [Donald] Trump”, concluyó.

Por su lado, Boric no se pronunció sobre el tema con el mismo énfasis que el dignatario brasileño, aunque sí manifestó que estaba en contra de una guerra comercial y de la “politización arbitraria del comercio”, al tiempo que aludió a la existencia de una “nueva guerra fría”.