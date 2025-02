Moca, R.D. – Isidra Peralta, madre del joven Alfred Joel Fernández, hace un llamado desesperado a las autoridades para intensificar la búsqueda de su hijo, quien desapareció el pasado miércoles 22 de enero tras enviarle un mensaje en el que afirmaba estar en peligro.

Al día siguiente de su desaparición, las autoridades encontraron su vehículo, pero hasta la fecha no han tenido ninguna señal de su paradero. La incertidumbre y la angustia han marcado estos días para su familia, que no pierde la esperanza de encontrarlo con vida.

‘Mi hijo me escribió diciéndome que estaba en peligro, y desde ese momento no sabemos nada de él. Solo encontramos su carro, pero no hay ninguna pista sobre dónde podría estar. Pido a las autoridades que no detengan la búsqueda, que nos ayuden a traerlo de vuelta’, expresó entre lágrimas su madre, quien teme lo peor ante la falta de respuestas.

La familia de Alfred Joel Fernández solicita el apoyo de la comunidad y de cualquier persona que pueda brindar información relevante para dar con su paradero. Instan a quienes tengan datos sobre su desaparición a comunicarse con las autoridades o a los números de contacto de la familia.

Las autoridades locales aún no han ofrecido detalles sobre el avance de la investigación, lo que mantiene en vilo a sus seres queridos. La madre del joven espera que su llamado sensibilice a quienes puedan colaborar en la búsqueda y que su hijo regrese a casa sano y salvo.