La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) dio apertura al Programa de Formación de Aspirante a Defensor Público 2025, con un grupo compuesto por 83 abogados, a quienes el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina les exhortó tener la dignidad humana como el eje rector de su trabajo, asumiéndola en su práctica cotidiana.



El magistrado Henry Molina, quien también preside el Consejo Directivo de la Defensa Pública y de la ENJ reveló que el 80% de los casos penales que se judicializan en el país son atendidos por la defensoría pública.



“Aspirar a ser defensor público es asumir un compromiso con la verdad, con la equidad y con las personas más vulnerables; ustedes no son elegidos al azar, han pasado filtros, pruebas, valoraciones, porque el servicio que ofrecerán exige excelencia. No se trata solo de saber: se trata de servir usando ese saber con convicción de la ética y los valores que representan ante la sociedad.”, afirmó Molina, también presidente del Consejo del Poder Judicial.



Durante las palabras centrales del acto, afirmó que la formación que inician tiene una dimensión que excede los libros e incluso los tribunales, se trata de desarrollar también sensibilidad institucional, mirada crítica y disposición ética.



El juez presidente de la SCJ hizo énfasis en que la prisión preventiva no puede ser la regla, sino excepción; en ese sentido, consideró que la solución “no puede ser siempre más cárcel, más tiempo, más castigo”, sino que se debe pensar la justicia desde la solución, reintegración, trato digno y el debido proceso.



Asimismo, dijo que a veces, el mayor obstáculo al acceso a la justicia no es la norma, sino la mentalidad, siendo la congestión del sistema causa probada del retardo judicial que resulta en límites y negación de acceso al sistema.



“Los acuerdos son una salida viable en todos los sistemas judiciales que funcionan. En Estados Unidos más del 90% de los casos no va a juicio. Las vías alternas de resolución de conflicto son prioridad, porque permiten que el sistema funcione. Tan simple como eso. Pero también porque la búsqueda de un sistema de justicia en una democracia es resolver conflictos, no castigar”, explicó Henry Molina.



Por su lado, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el grupo se va a formar como maquinas defensoras, como guerreros defensores del debido proceso, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de personas en conflicto con la ley penal. “Ustedes asumen hoy un camino que exige vocación, sensibilidad humana y firmeza jurídica; la Defensa Pública es la garantía viva del acceso a la justicia para quienes más la necesitan”, expresó.

83 profesionales se capacitarán en 12 meses

El grupo de aspirantes a Defensores Públicos está compuesto por 83 profesionales del derecho egresados de distintas universidades del país, quienes recibirán capacitación en la ENJ durante 12 meses.

El grupo está compuesto por 56 mujeres y 27 mujeres, con un rango de edad de 23 a 50 años, un total de 61 postulantes aprobados pertenecen al personal de la Defensa Pública, mientras que 22 son externos.