Con flores y con la mente plagada de recuerdos, cientos de ciudadanos acudieron a los camposantos del GSD

Con flores en manos y con la mente plagada de recuerdos, decenas de ciudadanos acudieron a los cementerios de la capital para honrar al único ser capaz de reproducir la vida: la madre.



Otros ciudadanos llegaron a los cementerios con pinturas en manos para decorar las tumbas de sus progenitoras que descansan en los camposantos del Gran Santo Domingo.



Como es costumbre cada año, la gente acude a los cementerios para honrar la memoria de ese ser especial que les dio la vida, así como para rememorar momentos compartidos con esa tía, hermana, sobrina, abuela que partieron de este mundo por diversas razones.



Así con la voz entre cortada María Camacho, responde al recordar a su madre sepultada en el Cementerio Nacional Máximo Gómez, pese al lago tiempo de haber partido del espacio terrenal.



Como ella, muchos dominicanos no encuentran palabras para describir a sus progenitoras al celebrar este fin de semana el Día de las Madres.



Por otro lado, en un recorrido hecho por elCaribe en el Cristo Salvador, ubicado en San Luis, Santo Domingo Este, se observó a la gente ir desde tempranas horas del domingo para permanecer un rato al lado del sepulcro de su familiar.



Durante la mañana, el tapón era intenso en la carretera Mella por la cantidad de ciudadanos que se trasladaban en sus vehículos hacia el camposanto. Muchos llegaban con sillas, comida y hasta con músicas que les dedicaban a sus familiares fallecidos.



Luis Campusano expresó que fue a este cementerio para limpiar la tumba de su madre y la de su hermano que descansan en el mismo lugar.



El ciudadano dijo que aunque su madre falleció en 2022 y su hermano en 1993 siempre se mantiene “dándole una vuelta” a su tumba para depositarle flores.



Celebran el Día de las Madres



En el Día de las Madres algunas ciudadanas del Distrito Nacional que tuvieron la oportunidad de tener hijos se preparan para celebrar en casa junto a sus parientes su gran día.



El equipo de elCaribe realizó un recorrido por algunos sectores de la capital para conversar con las madres dominicanas sobre cuáles son los planes para celebrar el día que se conmemora en el país cada último domingo de mayo.



Justamente en una de las calles del populoso barrio de Villa Agrícola el equipo de este medio conversó con dos señoras que pasaban los 60 años llamada Norestina Matos y Bárbara Pérez Ambas estaban esperando a sus respectivos hijos quienes traerán “las frías” (cerveza) para comenzar a celebrar el Día de las Madres dominicanas.



Norestina y Bárbara aprovecharon la oportunidad para destacar los excelentes seres humanos que salieron sus hijos.



“La voy a pasar muy bien. Tengo un solo hijo, que me dio seis nietos, ya me llamaron que no cocine que me van a traer mi comida y pal de fría que nos vamos a beber ella (Bárbara) y yo”, expresó la señora Norestina.



Doña Yolanda Acosta, de 90 años, es otra madre que expresó la satisfacción de los hijos que tuvo. Contó que ya un sobrino que creó le llevó su regalo temprano y su hija que vive en los Estados Unidos trabaja para darle todo a ella.



Recibe Día de las Madres en pésimas condiciones

Las autoridades del cementerio Cristo Salvador esperaron el Día de las Madres en las mismas pésimas condiciones que desde hace años imperan en este camposanto, ubicado en el Sector San Luis, en Santo Domingo Este.



Ni siquiera porque se aproximaba la celebración de las madres, cuando cientos de dominicanos acuden a las tumbas de sus progenitoras, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este acondicionó el cementerio.

Deterioro, abandono, malezas, la falta de asfalto y el lodo, son las características que describen las condiciones en que se encuentra actualmente el Cementerio Cristo Salvador.



Empleados informaron que el administrador del cementerio, Virgilio Ureña, se había marchado del lugar.