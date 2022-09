La Comisión Permanente de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados no descarta invitar a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas (CC) a una reunión.



Este encuentro es con el fin de tratar la supuesta denuncia de irregularidades y acoso externada por tres de sus integrantes y a la cual se refirió el pasado miércoles el senador de Fuerza del Pueblo (FP), Dionis Sánchez.



La información fue dada a conocer ayer por el presidente de la comitiva, diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, mediante una declaración de prensa, en la que señaló que aunque hasta el momento no ha sido apoderado de una denuncia formal, son “innegables” las contradicciones y falta de armonía que existen entre los integrantes del Pleno.



En ese sentido, recordó a los miembros Janel Ramírez (presidente), María Catano Ramírez (vicepresidente), Tomasina Tolentino de Mckenzie (secretaria), Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, que son un cuerpo colegiado y deben actuar como tal.



“La Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados analizará la situación y no descartamos invitar a todos los miembros de la CC a la comisión… la verdad es que la designación de ellos se hizo con la esperanza de relanzar la institución e hicieran el trabajo que la sociedad demanda, no para la confrontación interna y diatribas estériles”, expuso el legislador.



Genao Lanza dijo que tiene esperanza en que el órgano pueda recuperar la armonía, el espíritu de cuerpo y hacer el trabajo que el pueblo espera. “Ojalá que así sea, si no, el Congreso que la nombró sabrá que hacer “ advirtió.



Pacheco reaccionó



El presidente de la CD, Alfredo Pacheco, anunció el pasado jueves que tiene un encuentro pautado con Eduardo Estrella (sin dar mayores detalles) “para analizar la situación”.



Eduardo Estrella no se ha referido a la denuncia



El presidente del Senado, Eduardo Estrella, no se ha pronunciado sobre la supuesta reunión que sostuvo junto a Alfredo Pacheco con tres de los cinco miembros del pleno de la CC, en donde alegadamente abordaron los señalamientos. Cuando el senador Dionis Sánchez denunció el caso en el hemiciclo, Estrella no respondió la denuncia y siguió el curso de la sesión.