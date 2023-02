Omar Fernández afirmó que hay un consenso claro de todas las bancadas en la Cámara de Diputados, salvo alguna disidencia, para la aprobación del Código Penal.



“El mismo consenso que se dio hace un año y tanto existe hoy, tenemos que darle un nuevo Código Penal a República Dominicana”, aseguró el vocero de la bancada de Fuerza del Pueblo.



Advirtió que no valdría la pena mutilar un proyecto de Código Penal con más de 70 tipos penales nuevos que no están contemplados en el país y que mucho pudieran ayudar con el tema de la seguridad ciudadana.



Sostuvo que no pierde la esperanza de darle al país un Código Penal como el que merece, porque el vigente es del siglo XIX para combatir la delincuencia del XXI.



Observó que las discusiones han sido fundamentalmente por las tres causales. “Siempre digo que el debate debe ser sobre dos causales, no tres, porque en el caso de nuestra Constitución, en su artículo 42, numeral 3, habla del estado de necesidad, nadie está obligado a lo imposible”, agregó.



Entrevistado por Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, Fernández dijo que nunca se ha escuchado un caso de un médico que habiendo intentado salvar las vidas, de la madre y la criatura, y habiendo agotado todos los medios científicos y tecnológicos y solo logró salvar una vida, la madre en este caso, quede en cierta responsabilidad penal.



Manifestó que cuando ese mandato constitucional cubre al médico, se debe entender que la vida de la madre cuando corre peligro está fuera de las causales.



En ese sentido, ratificó que son dos las causales y el artículo 37 de la Constitución es claro cuando defiende la vida desde la concepción hasta la muerte.

Manifestó que el Código Penal va a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de la cual es miembro y secretario, donde será estudiado por cuarta o quinta vez.