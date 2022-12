A "Meneito" le dieron una brutal paliza en Cancino II

Email it

Un hombre identificado con el alias de «Meneíto» recibió una brutal paliza de su vecino, luego de responsabilizarlo de un presunto abuso sexual en contra de su hija.

Imágenes captaron el momento de la brutal paliza registrada en la comunidad Cancino II, en Santo Domingo Este.

“¡Jetfrey no fui yo, Jetfrey no me dé más!”, se le escucha decir al hombre mientras era golpeado en

horas de la madrugada del 26 de diciembre.

Según versiones, “Meneito” estaba durmiendo en su residencia. En ese momento, el mentado Jetfrey y su esposa, hasta el momento no identificada, tocaron la puerta y este les abrió sin imaginarse lo que le esperaba.

“Fue ahí cuando ocurrió todo: empezaron a darle golpes, planazos, lo arrastró en el barrio en entero, para arriba y para abajo, en conjunto con la mujer. Hasta botellazos le estaban pegando. Le metieron hasta palo por el ano, le rompieron hasta un espejo. Le hicieron muchas cosas más al pobre infeliz. (Él) no tiene ni familia por aquí”, describieron testigos presenciales sobre lo sucedido a «Meneito».