Email it

Santiago. Abel Martínez, candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó su gratitud y la de sus hermanos y hermanas por la enseñanza recibida en su hogar en donde aprendió los aspectos fundamentales para el desempeño que ha tenido como político y funcionario público.



Le correspondieron a Martínez las palabras de gracias a nombre de su familia en la misa oficiada por el sacerdote Gustavo Londoño de la Iglesia San Ramón Nonato en los Cerros de Gurabo, Santiago, en el último día del novenario de su madre, la señora Mélida Durán, sepultada el pasado 15 de mayo.



“Quince hijos criados bajo el mismo techo, con la misma prédica, con el mismo ejemplo, todos profesionales. Si hemos contribuido en algo a la sociedad como servidor público, no ha sido al azar” dijo Abel Martínez para destacar que esas cualidades las adquirió en su familia.



Dijo que administrar la alcaldía de Santiago, la Cámara de Diputados, no lo aprendió en esas instituciones, “lo aprendí en el hogar”, dijo.



Apuntó que fue en la casa junto a su padre, madre y hermanos en donde aprendió a desempeñar tareas con pulcritud, con transparencia



“Cumplir con la palabra empeñada, el valor del compromiso, lo aprendí de mis padres y es por eso que les digo que estamos llenos de gratitud, de felicidad y agradecimiento a Dios por darnos a mi padre de 98 años y a mi madre de 95, llena de vida, una verdadera guerrera”, dijo desde el púlpito.



Relató que su madre superó la Covid-19 en su fase crítica, cuando no se contaba con la vacuna y ahora en su última gravedad, demostró el optimismo que caracterizó su vida. Luego de la homilía del sacerdote y los cánticos característicos de la ceremonia religiosa, como es habitual, se concede un turno a los familiares para las palabras de gracias.



El expresidente Danilo Medina, Charles Mariotti, secretario general, y Francisco Javier García, coordinador nacional de campaña asistieron al acto.