El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, utilizó una novedosa estrategia para dar respuesta a la pasada rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional.



En un video difundido en sus redes sociales en el cual mostró la verdadera realidad que vive la República Dominicana, narrada por quienes han sido los grandes ausentes en la narrativa del mandatario: el pueblo.



“El pasado 27 de febrero, mientras recorría el país de un lugar a otro, presencié la rendición de cuentas del Gobierno. Caminando y escuchando a la gente, lo que veo es una República Dominicana muy diferente a la propaganda del Estado. Pero no vamos a usar números, tecnicismos ni nada por el estilo. Aquí, desde las calles de nuestro país, quien te responderá, Luis, es el mayor experto en la vida real: el pueblo dominicano”, dijo Abel Martínez en el audiovisual para dar paso a hombres y mujeres que responden al mandatario.



Expresiones, como: “Votamos por un cambio que no se nos dio”, “el costo de la vida está muy caro, pero demasiado caro”, “en cuanto a la educación estamos gateando, ni con pamper, desnudos y gateando”, “la juventud a grito necesitan un empleo para subsistir” “la cosa está mal, los delincuentes se quieren adueñar del país”, “todos los días aparece un muerto, todos los días atracan una gente”, se destacan entre otros cuestionamientos que le hace al Presidente, en torno al manejo de los recursos del Estado que el pueblo no ve.



“Esta es la verdadera República Dominicana, donde el salario no alcanza al final del mes y los alimentos son cada vez más caros; donde la delincuencia y la inseguridad nos rodean, convirtiendo a menudo la esperanza en miedo. La vida real difiere mucho de lo que nos quieren vender y ojalá viviéramos en el país que Luis presenta”, expresó el candidato presidencial, asegurando que “por eso estoy en las calles, trabajando junto a ustedes en un plan de gobierno que aborde sus necesidades, genere oportunidades y ponga al pueblo dominicano como protagonista de la historia”, sostuvo.