Abinader designa nuevo intendente del Mercado de Valores

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader designó, mediante el decreto 726-22 a Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea como intendente del Mercado de Valores.

Cedeño Brea es abogado especializado en economía y regulación financiera y doctor en Derecho y Economía (Ph.D.) egresado de las universidades de Hamburgo, Róterdam y Bolonia (2017).

Tiene maestrías en Derecho y Finanzas (MSc) de Queen Mary, University of London (2012), y en Derecho Bancario y Regulación Financiera (LLM) de la London School of Economics and Political Science (2008) y además es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Sirvió como subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, encargado de los departamentos de Regulación, Innovación y Regulación Financiera, Registros y Autorizaciones, Prevención de Lavado de Activos, Sanciones y Estudios Económicos y coordinó el comité técnico de ese ente supervisor.

Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea es profesor universitario y fue vicerrector de Investigación del Instituto OMG. También es investigador, autor de estudios y artículos académicos. Ha sido asesor legal y económico de importantes entidades financieras y firmas nacionales e internacionales.

Además, ha ofrecido consultorías y entrenamientos para bancos globales en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con más de cien capacitaciones impartidas internacionalmente, en Europa, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica.