El pedido de ayuda para el vecino país ha sido la demanda de RD ante la ONU durante los últimos años

La crisis e inestabilidad de Haití ha sido el tema recurrente y principal de las últimas tres intervenciones de la República Dominicana ante la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), -sin dejar a un lado los anteriores- con un llamado de atención a la comunidad internacional para que intervenga en la situación de la vecina nación para su estabilización y pacificación.



La septuagésima octava (78va) Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que comenzó ayer en Nueva York, Estados Unidos, y en la que el presidente dominicano, Luis Abinader, intervendrá mañana en horas de la tarde, encuentra a la República Dominicana en una de las crisis más tensas de los últimos años con Haití que mantiene la frontera domínico-haitiana sellada por aire, mar y tierra. La razón: la construcción de un canal de riego con el que empresarios y particulares haitianos buscan desviar las aguas del transfronterizo río Masacre hacia ese territorio de manera unilateral y con la oposición de la República Dominicana porque con la obra se viola el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado entre ambos países en 1929.



Con un Abinader decidido en mantener la frontera cerrada por completo pese a las repercusiones que esto pudiese generar a nivel económico, social y diplomático en ambos países, mañana llevará la grave situación a la plenaria de la ONU, donde todos tendrán los ojos puestos en la isla. Esto, además, de que se trabaja en una fuerza multinacional en Haití liderada por Kenia en la que República Dominicana no participaría, pero sí estaría al tanto porque se espera que este sea uno de los temas a tratar en la asamblea.



Pronunciamientos de RD



A pocos meses de haberse instalado este gobierno, al presidente Luis Abinader le tocó pronunciar un discurso en 2020 de manera virtual ante la asamblea de la ONU y, aunque de forma directa no se tocó el tema haitiano, se pidió la intervención de las potencias para las naciones más vulnerables de la región, dentro de las que se encuentra Haití.



Ya para la plenaria de septiembre de 2021 todo fue más claro. El que fuera presidente de Haití, Jovenel Moïse, había sido asesinado meses antes y la violencia, la inseguridad, así como la crisis política y social en el vecino país eran la realidad que desbordaba ante los ojos del mundo. Ante ese escenario, el presidente Abinader apeló -en la 76 Asamblea General de la ONU-, a la colaboración de los grandes países para que asumieran con urgencia la situación de la vecina nación y dejó claro que no habría ni habrá “una solución dominicana a la crisis de Haití”.



En 2021, el mandatario dominicano dijo en el cónclave que la comunidad internacional “no debe, ni puede, abandonar al pueblo haitiano”, considerando que los niveles de inseguridad estaban llevando a ese pueblo a la “autodestrucción”.



Para 2021, Abinader alertó que ante la división que existía entre el liderazgo haitiano y la presencia de bandas criminales que a la fecha controlan parte del territorio, los haitianos por sí solos no iban a pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Planteaba, en primer término, que se buscara la seguridad de Haití para que luego se realizaran unas elecciones libres, justas y confiables, lo cual no ha podido lograrse hasta ahora.



2022: “Situación desesperante”



En 2022 nada había cambiado y el presidente Luis Abinader tenía previsto llevar nuevamente el tema a la ONU de manera personal, pero por los estragos que causó en el país el huracán Fiona no pudo acudir a la 77va Asamblea General de la ONU y envió al canciller dominicano, Roberto Álvarez, en su representación.



El año pasado, el canciller, en nombre de República Dominicana, llevó la siguiente pregunta a la plenaria: “¿Cuál ha sido una catástrofe mayor para el pueblo haitiano, el terremoto de 2010 que devastó a Puerto Príncipe y que causó la muerte de 220,000 personas, incluidosa 102 funcionarios de las Naciones Unidas, o la situación actual, que puede definirse como un conflicto de baja intensidad?”.



Con esa interrogante, Roberto Álvarez inició la descripción de lo que en ese momento consideró la situación “más desesperante para el pueblo haitiano” a pesar del horrible sufrimiento causado por el terremoto y por la que dijo, se hacía necesaria una rápida intervención.



“Ante la inhabilidad de las autoridades de establecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana, la resiliente población haitiana se siente abandonada a su propia suerte, por el miedo que paraliza a una gran parte de la población. La violencia ha creado una profunda fragmentación social, que no permite la más elemental cohesión. Por su parte, los haitianos esperan con desesperanza la tardada ayuda de la comunidad internacional. Como dijo el presidente Abinader el pasado año frente a este auditorio ‘Haití no puede esperar más’”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores dominicano en 2022.



La crisis en Haití se ha agudizado desde el magnicidio al presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, cuando la violencia, el caos y las bandas armadas se apoderaron de las calles.

“Problema de Haití ya no está en Haití”

El presidente Luis Abinader pronunciará mañana su discurso ante la Asamblea General de la ONU en horas de la tarde. La noche del pasado domingo, el mandatario afirmó que ante la actual crisis diplomática entre República Dominicana y Haití por la construcción del canal de riego por los haitianos en el río Masacre es importante su viaje a Nueva York para participar en la plenaria. “Porque la solución definitiva está allá y no aquí. El problema de Haití ya no está en Haití, está en manos de la comunidad internacional. Lo estoy diciendo desde mi primera comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2021 y lo repetiré ahora en mi próxima intervención: no hay solución dominicana al problema haitiano”, manifestó el gobernante dominicano.