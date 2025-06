El presidente de la República, Luis Abinader, negó ayer que se hayan entregado 15,000 carnets o permisos de trabajo a ciudadanos haitianos en territorio dominicano, como ha circulado en redes sociales.



Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario aclaró que si bien la Dirección General de Migración (DGM) es la entidad facultada legalmente para otorgar permisos de trabajo a extranjeros, amparada en la Ley General de Migración 285-04, actualmente no se está realizando ningún proceso de entrega de carnets laborales a trabajadores haitianos.



“Ese es el deseo, y un deseo realmente válido de los productores agrícolas, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra Ley de Migración. No, eso no se está haciendo”, afirmó el presidente.



El presidente Abinader reconoció que existe una necesidad manifiesta por parte de sectores productivos, especialmente del sector agropecuario, de regularizar la mano de obra extranjera. No obstante, reiteró que cualquier medida en ese sentido debe ejecutarse dentro del marco legal.



El jefe de Estado en diferentes ocasiones ha mencionado que el Gobierno viene ejecutando desde hace más de un año un ambicioso plan de mecanización de la agricultura y el sector construcción, que busca reducir la dependencia de mano de obra extranjera mediante el uso de tecnología y maquinaria.



Este plan de mecanización contempla una inversión de RD$3,000 millones, canalizados a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), con apoyo adicional de instituciones como Banreservas, para financiar la adquisición de equipos destinados a industrializar ambos sectores.



El presidente Luis Abinader ha indicado que ya se han logrado avances concretos y que parte del personal extranjero ha sido sustituido, aunque ha reconocido que aún queda camino por recorrer.