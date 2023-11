Con la destitución del director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Luis Abinader enviaría el mensaje de que no permitiría el uso de los recursos públicos para su reelección.



Porfirio Peralta admitió la pasada semana que vende unos boletos de una rifa, incluso a empleados de la institución que estaba a su cargo, por medio de su movimiento político Espacio Nacional de Crecimiento (Crece) con el fin de recaudar fondos para la reelección de Abinader.



Tras esa declaración pública, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, dijo que la acción de Peralta constituye una violación a la Ley No. 41-08 de Función Pública y que ese tema fue uno de los que se trataron en el Consejo de Gobierno celebrado el lunes 31 de octubre, a solicitud del presidente de la República.



La rifa “Crece con nosotros” cuyo precio es de 200 pesos por boleta y que se celebraría mediante tómbola, el 24 de diciembre, tenía para el primer lugar un apartamento, el segundo una yipeta 2023 y un tercer lugar consistente en RD$500,000. Además de 10 premios de 10 mil pesos y 20 de 50 mil pesos.



El movimiento Crece anunció que suspendía la rifa debido a las “erróneas informaciones aparecidas en los Medios de Comunicación y Redes Sociales” sobre el sorteo, sin embargo, el presidente dispuso mediante el decreto 555-23, la derogación de la disposición 424-20, a través de la cual se había nombrado a Peralta el 31 de agosto de 2020.



“Aclaramos que esta rifa se estaba iniciando con el objetivo de recaudar fondos para las actividades propias del movimiento, de la misma forma que lo hace cualquier partido o movimiento que requiere de fondos para funcionar y por lo tanto diseña estrategias para la captación de fondos y así cubrir sus gastos operativos”, dijo en una nota de prensa.



La decisión de suspender se dio luego de que Ortiz Bosch pidiera al Ministerio de Industria, Comercio Mipymes (MICM) y al de Administración Pública demandar la suspensión de esa práctica y recomendar a ambos órganos rectores las acciones pertinentes.



Advertencia de elCaribe



elCaribe editorializó ayer respecto a este tema y señaló que era probable que la rifa pro fondos no pasaba de ser un mero escarceo en el interregno de la campaña política, a juzgar por la tibia reacción de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.



Advertía, además, que es un episodio que no puede pasarse por alto, cuando el presidente de la República ha mostrado empeño de que haya un manejo pulcro de los recursos públicos antes y durante la campaña electoral.



Adujo que lo hecho en Promipyme viola la Ley de Función Pública, al inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas en provecho de terceros como también transgrede la Ley Electoral al establecer contribuciones forzosas valiéndose de la autoridad.

Suspende a directora del Acuario Nacional

El presidente Abinader también suspendió por un plazo de 60 días renovables a la directora general del Acuario Nacional, Wanda García, tras denuncias de irregularidades al adjudicar un contrato de RD$1,033,680 a la empresa Mallol It Consulting, única oferente en una licitación para contratar asesoría y soporte técnico.



En el decreto 554-23 dio instrucciones a Milagros Ortiz Bosch y a Carlos Pimentel Florenzán, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, a iniciar las investigaciones administrativas pertinentes.