El presidente de la República reafirmó que el periodismo libre es un engranaje esencial en los sistemas democráticos

El presidente de la República, Luis Abinader, reafirmó ayer que el ejercicio periodístico crítico garantiza el equilibrio del poder, algo necesario y fundamental en una democracia.



Al pronunciar el discurso de cierre de la jornada de conferencias desarrollada por Multimedios del Caribe por la conmemoración de los 75 años de circulación de este medio de comunicación y los 25 de CDN, Cadena de Noticias, el jefe de Estado enfatizó que el poder tiene que saber que la crítica ordenada y razonada, que solo los medios de comunicación y los periodistas pueden ejercer, es fundamental porque sin ella, no tardarían en llegar la arbitrariedad, la injusticia y el miedo.



“Los abusos de poder no son una característica exclusiva de los regímenes autoritarios, se pueden y se dan también en las democracias. Es un veneno que se extiende rápidamente con efectos devastadores. Por ello, el mejor antídoto es la separación de poderes y la libertad de expresión ejercida, entre otros medios, por un periodismo libre, por un periodismo profesional y de calidad”, enfatizó Luis Abinader.



El mandatario, que acudió al evento junto a la vicepresidenta, Raquel Peña, ratificó su compromiso y el del Estado, con la defensa de la independencia periodística, con el derecho a la palabra y la garantía de que la República Dominicana “no será jamás una nación que persiga a quienes se han comprometido con la verdad, la libertad y con la democracia”.



“El periodismo independiente es un escudo con el que podemos contar para defendernos pero no puede haber periodismo libre, profesional e independiente, sin periodistas libres, sin periodistas profesionales y sin periodistas independientes que ejerzan su labor desde distintos y legítimos puntos de vista, con honestidad y con dignidad”, afirmó.



Al destacar que el periodismo tiene como función formar, informar y entretener, en momentos en los que las crisis de las instituciones, las desigualdades, el atraso, las frustraciones transformadas en intransigencia, la búsqueda de recetas fáciles o el mal uso de las tecnologías, son un peligro constante para el progreso de las sociedades.



Palabras de felicitación



Durante su discurso, el jefe de Estado felicitó a Multimedios del Caribe, a sus ejecutivos, Manuel estrella y Félix García, a los directores del periódico elCaribe y CDN, canal 37, Nelson Rodríguez y Alba Nely Familia, respectivamente, por el doble aniversario.



“La historia de elCaribe es la historia misma de la República Dominicana, contada a través de sus páginas a lo largo de estos 75 años, refirió el presidente Abinader al recordar que la primera edición de este diario el 14 de abril de 1948, fue de 120 páginas y que no pasó mucho tiempo en que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimo para los dominicanos”, dijo. Describió que desde un principio elCaribe fue un registro de la historia y de la cultura nacional, y una verdadera escuela donde se formaron las más destacadas figuras del periodismo dominicano. “La historia de elCaribe tiene rostros… verdaderos ejemplos de trabajo silencioso, de dedicación y entrega, que han sido la base de su grandeza y la razón de que pudiera perdurar a través del tiempo”.



Recordó que es una historia, que empezó a forjarse en uno de los momentos sociopolíticos más oscuros que ha vivido la patria, la era del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, en que el secuestro de las libertades se manifestaba en el silencio impuesto por el régimen.



Dijo que en estos 25 años, CDN se ha mantenido a la vanguardia, innovando, con el objetivo de crear una mejor televisión en el país, y que llega donde ocurre la noticia para tener la información de primera mano.



“Felicitar y reconocer la visión de Manuel Estrella y Felito García, quienes decidieron continuar con el legado de los fundadores de elCaribe y cumplir con la misión de conducir la idea inicial de un medio de comunicación veraz en una gran estructura informativa como lo es en la actualidad, Multimedios del Caribe”, destacó el mandatario.



“El periodismo libre, como ustedes conocen, es un engranaje esencial de los sistemas democráticos, de la misma forma que lo es la separación de poderes, una justicia independiente o la libertad de asociación”, puntualizó durante su discurso.



Futuro de los medios



El presidente de Multimedios del Caribe, ingeniero Manuel Estrella, reflexionó sobre lo que representan estos 75 años del periódico en una época en que la tecnología es el mayor reto para la prensa escrita y televisiva.



“La forma en que hemos querido celebrar este aniversario, no ha sido con la misa tradicional, ni el ya acostumbrado cóctel. Lo hemos hecho reflexionando sobre el futuro porque el futuro nos trae grandes desafíos en todas las áreas pero créanme, mucho más en los medios de comunicación que hoy se ven amenazados por los cambios tecnológicos”, dijo el ingeniero Estrella respecto a la conferencia y otras actividades desarrolladas por el aniversario.



Manifestó sentirse muy agradecido de que tres expresidentes: Leonel Fernández (República Dominicana), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Mauricio Macri (Argentina), así como los expositores extranjeros exministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, Alicia Bárcenas, exsecretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Marco Rubio, senador de Florida, Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País, de España; Pablo Deluca de Infobae y Daniela Mendizábal de Grupo Multimedios de Monterrey, México estuvieran presentes.



También agradeció la participación de Andy Dauhajre, economista dominicano, los moderadores de los paneles, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Frank Moya Pons, historiador, y Jaime Aristy Escuder, economista; así como a las empresas patrocinadoras y a todos los que hicieron que el acto fuera un éxito.



75 años es una hazaña



Estrella, ante un auditorio de cientos de personas, refirió que la televisión hoy se ve más en el celular que en la llamada pantalla chica de las casas, y el papel está en peligro de extinción, razón por la cual miles de periódicos han cerrado en todo el mundo.



“Celebrar 75 años en prensa escrita, como los celebra hoy elCaribe, es una hazaña”, destacó al referir que la razón de ser de los medios de comunicación es promover la verdad sin favor ni temor, como decía el lema de elCaribe.



Describió que promover la verdad es una labor de mucha gente, incluidos los dueños de los medios de comunicación, porque que los medios que hacen su trabajo de manera profesional, sin el chantaje y sin censuras, se pierden dinero.



“De manera, que si no hay detrás del medio de comunicación un objetivo político, los dueños, a través de los medios, lo que están haciendo es un aporte social para el beneficio de los países”, reflexionó. al indicar que no es verdad que tener este tipo de empresas blinda.



“Te blindan tus buenas actuaciones y aun así, te tienes que cuidar de la maledicencia”, puntualizó al pedir revisar la historia reciente.



Refirió que Thomás Jefferson veía el periódico como el control de las actuaciones del Gobierno y la garantía de la democracia.



“Ese es nuestro rol desde los medios. Es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Y, desde elCaribe y CDN, estamos trabajando muy duro para cumplir con esa responsabilidad y con ese compromiso”, concluyó el ingeniero Estrella.

El presidente de la República, Luis Abinader, pronunció el discurso de clausura de los actos por el 75 aniversario de elCaribe. D. Polanco Cientos de personas participaron de las conferencias en las cuales se reflexionó sobre el futuro del periodismo, economía y política. D.P. Ingeniero Manuel Estrella, presidente de Multimedios del Caribe.

Los actos por el 75 aniversario

La conmemoración del 75 aniversario comenzó con la designación de la sala de redacción con el nombre de María Ugarte, primera reportera investigadora del país. Después de esto, se realizó un almuerzo con los editores, así como un brindis con todos los colaboradores.



El martes se inició la exposición de 75 portadas que recogen los acontecimientos presentados en primera plana de elCaribe, así como los procesos de transformación de formato experimentados por el medio. Ayer, cerró con conferencias en las que se reflexionó sobre el futuro de los medios de comunicación, el desafío económico de nuestros países y la política en América Latina.