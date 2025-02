El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó ayer que el Gobierno dominicano está listo para recibir a los ciudadanos que sean deportados desde Estados Unidos, pero advirtió que buscarán la manera de prepararse si la cifra de deportados supera los niveles normales de los últimos años.



El mandatario resaltó que, de ser necesario, se tomarán las medidas adecuadas para enfrentar un posible aumento de la cantidad de dominicanos que regresen al país.



Abinader también dejó claro que su gobierno no aceptará la propuesta de Estados Unidos de recibir migrantes de terceros países.



“Nosotros no tenemos ni aceptaremos. No tenemos obligación, ni aceptaremos recibir personas de otros países. Solamente los dominicanos”, afirmó el presidente en su acostumbrada rueda de prensa LA Semanal con los medios.



Abinader también hizo referencia a la suspensión de algunos programas de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tanto en República Dominicana como en Haití, a raíz de una decisión tomada por presidente Donald Trump.



Señaló que esta situación podría tener efectos negativos en programas que benefician a ambos países, particularmente en áreas relacionadas con la alimentación y el bienestar social.



El jefe Estado dominicano dijo que el tema de los programas de la USAID será “uno de los puntos clave en la conversación que sostendremos con el secretario Marco Rubio”, refiriéndose a las próximas reuniones diplomáticas en las que se abordarán estos temas.



Otro de los puntos a tratar con Rubio tiene que ver con la Cumbre de las Américas a celebrarse en RD a finales de este 2025, donde tienen la intención de que el presidente Trump participe. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, arribará a la República Dominicana este miércoles 5 de febrero a las 6:00 de la tarde.