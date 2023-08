El mandatario dice que son injustificadas las alertas que emiten países que colocan a RD como un lugar inseguro

Las autoridades revelaron que menos del uno por ciento de los turistas que visitan el país han sido víctimas o han estado vinculado a hechos delincuenciales.



Los datos figueran en las estadísticas que manejan la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte del monitoreo que realizan en todos los polos turísticos del país en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana.



Al ofrecer el dato, el presidente Luis Abinader consideró que son injustificadas las alertas que emiten países como Estados Unidos y Canadá cuando les piden a sus ciudadanos que no visiten República Dominicana porque es un lugar inseguro.



Informó que las estadísticas levantadas en los polos turísticos son compartidas con las embajadas, que incluyen a la de Estados Unidos y Canadá.



Sin embargo Abinader dijo que las alertas son las mismas de hace 15 años, por lo que considera que no toman en cuenta la realidad del país.



El mandatario habló durante un encuentro con directores de medios de comunicación, donde detalló las acciones que realizan la Policía, la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y otros organismos en el referido plan.



Explicó que las estadísticas muestran que República Dominicana es un país seguro, y que “los turistas están mejor aquí que en sus propios países”.



Asimismo, hizo la comparación de países con atractivos turísticos donde la inseguridad es mayor que en dominicana, como Puerto Rico y México.



Durante el encuentro, se informó que dentro de las comisiones del plan de seguridad ciudadana se encuentra el exdirector ejecutivo de la policía de New York, John Hawver, quien ha acompañado al ministro de la Presidencia, Joel Santos, a reuniones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá para presentarles las referidas estadísticas.



Durante su intervención, Hawver dejó establecido que le parecen absurdas las alertas porque ha experimentado que el país tiene unos buenos niveles de seguridad en las zonas que visitan los turistas.



La explicación de Santos



Los niveles de inseguridad siguen su tendencia a la baja en el país, de acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno. Aunque asegura que la reducción de la delincuencia es evidente, sostiene que es un trabajo que no termina, de batalla constante y de consistencia.



Tras la sexta reunión del presidente Luis Abinader con los altos mandos de la Policía Nacional, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, afirmó ayer que gracias al trabajo conjunto de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Control de Drogas y los fiscales, se sigue reportando una significativa reducción de los robos, homicidios, atracos y demás delitos.



Al concluir la reunión de cada lunes, y que ayer contó con la presencia de directores y ejecutivos de los medios de comunicación, Joel Santos detalló que en el encuentro se revisaron todas las estadísticas y procedimientos ejecutados en cada provincia del país. Indicó que durante este encuentro, los ejecutivos de los medios tuvieron la oportunidad de ver de primera mano la operatividad de las reuniones semanales que dirige el presidente Abinader y el intercambio entre las distintas instituciones.



Respondieron inquietudes



En el encuentro de ayer, indicó Joel Santos, el mandatario y las demás autoridades respondieron a las inquietudes de los medios, a quienes les hablaron sobre los avances y funcionamiento de la reforma policial, los trabajos que se están realizando para mejorar la dignidad de los policías desde el punto de vista de remuneración y otras prestaciones que pueden recibir de todos los rangos.



“Como siempre, hubo un análisis detallado de los temas de robos, asaltos, temas de portes de armas, el manejo y confiscaciones de sustancias controladas, los allanamientos, la búsqueda de los principales delincuentes como se le llama los top ten que se refieren de manera particular, las órdenes de arresto y también el seguimiento a las actividades que se conocen como los teteos”, expresó.

Tasa de homicidios en 13 provincias fue de cero

El pasado jueves, la Policía Nacional informó que durante las tres primeras semanas del pasado mes dejulio la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 13 provincias del país fue de cero, de conformidad con el tercer reporte semanal de estadística delictiva. Según ese informe, las provincias donde no se registraron muertes violentas en las primeras tres semanas de julio son Bahoruco, Dajabón, Duarte, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, Monte Plata, Pedernales, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez y Valverde. El ditector de la Policía dijo que la institución no desmayará en llevar la paz a cada rincón del país./