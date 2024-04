ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, 15 abr (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, tildó este lunes como un «abuso incalificable» la violación de una adolescente haitiana de 14 años perpetrada presuntamente por un agente migratorio en una comunidad cercana al enclave turístico de Punta Cana, en el extremo este del país.



«Es un hecho bochornoso y se aplicará todo el peso de la ley (…). Es un abuso incalificable, no importa que sea haitiana, ni que sea dominicana. El Ministerio Público especializado está investigando esto», dijo el mandatario en su rueda de prensa de los lunes desde el Palacio Nacional.



Abinader aseguró que la persona culpable de los hechos, que habrían tenido lugar la semana pasada, pagará por esto, sin importar quién sea ni el cargo que ostente.



La presunta violación de la menor ocurrió en la madrugada local del 5 de abril, cuando agentes de la Dirección General de Migración (DGM) irrumpieron en la vivienda donde vive la adolescente, dentro de un operativo dirigido a apresar haitianos indocumentados.



Los padres de la menor no se encontraban en la vivienda cuando se produjeron los hechos, que han sido condenados por la Cancillería dominicana y por el Gobierno haitiano.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití emitió un documento el sábado pasado en el que afirmó que recibía con «indignación» la noticia de la presunta violación de la adolescente.



«Con el pretexto de realizar un control de documentos y aprovechando la ausencia de los padres de la niña, los agentes irrumpieron en la vivienda para cometer el crimen», según el texto, colgado en la red social X.



La Cancillería haitiana condenó «este grave atentado contra la dignidad humana» y exigió que «se haga justicia a la víctima inocente», al tiempo que destacó que se han dado instrucciones a la representación diplomática haitiana en República Dominicana para que la víctima y sus padres reciban toda la asistencia necesaria.



El viernes pasado, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo saludó «la rápida acción tomada por las autoridades dominicanas para investigar las extremadamente preocupantes acusaciones» sobre la violación de la menor haitiana.



«Apoyamos a cualquier víctima de abuso sexual y continuaremos monitoreando este caso mientras las autoridades dominicanas concluyen su investigación y procesan a los responsables, de ser comprobado el hecho, con todo el rigor de la ley», añadió la legación en un comunicado en su página web.



La Fiscalía de la provincia de La Altagracia, donde se encuentra Punta Cana, está a cargo de las investigaciones y, según algunas filtraciones, tras ser violada los agentes migratorios detuvieron a la menor y la amenazaron para que no dijera nada de lo ocurrido. EFE