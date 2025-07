El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, confirmó que sostendrá una reunión con el expresidente Leonel Fernández el próximo jueves a las 11:00 de la mañana.



En su habitual encuentro con la prensa, LA Semanal, el presidente anunció que la reunión tendrá lugar en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), institución que preside el expresidente.



Abinader señaló que la reunión es uno de los “acuerdos de contacto” establecidos para abordar la compleja crisis haitiana. La iniciativa busca mantener un diálogo y consenso entre los líderes políticos del país ante la situación en la vecina nación.



La carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU, firmada por el presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, ha generado un impacto sumamente positivo y ha sido ampliamente comentada por los miembros del Consejo de Seguridad. El presidente Abinader resaltó la trascendencia de este hecho, al no existir precedentes de un acuerdo unánime entre el liderazgo de un país sobre la crisis haitiana, lo que se interpreta como una señal de unidad y madurez política.



“Nuestra posición es la carta que enviamos conjuntamente con los trece presidentes… ha tenido una repercusión sumamente positiva y ha sido muy comentada entre todos los miembros del Consejo de Seguridad porque creo que no había que no hay precedentes de que todo el liderazgo de un país se pongan de acuerdo sobre un tema. En este caso, el tema haitiano y la República Dominicana, o sea, ha sido ha tenido mucha repercusiones positivas, ha sido muy comentada y nuestra posición está exactamente en esa carta”, dijo.