La Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Interior y Policía encabezaron la realización de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género en el Distrito Nacional para dar respuestas a diferentes temas que preocupan a la ciudadanía.



El encuentro se efectuó en el salón 1511 del monumento a Fray Antonio Montesino, con la presencia de instituciones del Gobierno central, la sociedad civil organizada, organismos y las juntas de vecinos.



La finalidad de estas reuniones es crear espacios de diálogo para gestionar y ejecutar políticas públicas y programas para la prevención de violencia y la criminalidad, además, procuran promover la convivencia pacífica entre los habitantes.



La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indicó que para garantizar la seguridad ciudadana es necesario lograr una articulación a través del monitoreo y la evaluación de las políticas y dar seguimiento a cada acción que se ponga en marcha.



“No es un trabajo solamente de la alcaldía, del ministerio, de la Policía; esto es un trabajo articulado. Si no lo entendemos, es necesario que estemos en una mesa pasando balance de las cosas que podemos resolver con las instituciones que representan a cada una de las necesidades que tenemos en el territorio, entonces no podemos dar resultados”, dijo Raful.



Continuó agregando que la seguridad ciudadana es un tema transversal, lo que implica otros factores que no son delincuencia común, sino también conflicto social, violencia de género, transporte, calles y vías.



Raful señaló que por eso es necesario educar a las juntas de vecinos, iglesias, sociedad civil y a cada ciudadano. “Estas mesas nos sirven para hacer un levantamiento y ver de qué manera unificamos esfuerzos.

Palabras de bienvenida y necesidad de bienestar

Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, en representación de la alcaldesa Carolina Mejía, ofreció las palabras de bienvenida y resaltó la importancia de este encuentro al ir de la mano con el lema del cabildo, que es llevar bienestar a cada uno de los barrios y de las tres circunscripciones que componen el distrito.