Santo Domingo.- Los voceros de la Cámara de Diputados por los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, Gustavo Sánchez y Rubén Maldonado, denunciaron que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sometió el proyecto de ley de extinción de dominio como una ley ordinaria a propósito, con la intención de que el Tribunal Constitucional (TC) la rechace.

De acuerdo a los congresistas, quienes entienden que la pieza es orgánica porque afecta derechos fundamentales como es el de la propiedad, el partido de gobierno no quiere que se apruebe esa legislación.

El portavoz del PLD en la Cámara Baja aseguró que un ejemplo de que el oficialismo busca el rechazo de la iniciativa por el TC, fue que ellos, pudieron lograr las dos terceras partes en el Senado, sometieron la pieza como una ley ordinaria.

“Ellos saben que de promulgarse la ley, va a ser objetada por el Tribunal Constitucional”, indicó el legislador.

Aseguró que el PRM quiere que el proyecto de ley sea objetado, para “limpiarse las manos” y decirles a “sectores internacionales” que lo aprobaron.

De su lado, Rubén Maldonado, dijo que parecería que el objetivo del PRM a final de cuenta es aprobar la legislación “y no le importa nada, porque en definitiva, ellos tampoco quieren esa ley”.

“Los que no quieren realmente esa ley, son ellos, porque si la quisieran hicieran un proyecto o trabajaran para hacer un proyecto que no pueda ser atacado por el Tribunal Constitucional, y están haciendo todo lo contrario. De manera que ellos realmente son los que no quieren este proyecto de ley”, manifestó.

Recordó que desde la Fuerza del Pueblo ya han dicho que la legislación es orgánica, que se requiere el voto de las dos terceras partes del quórum.

El congresista advirtió que no van a permitir ni aceptar que con el pliego de ley ocurra lo mismo que con la Ley número 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que- según ponderó- se acordó aprobarla con cuestionamientos constitucionales.

“El partido oficialista aliado a un sector del gobierno del 2018…la aprobaron, a sabiendas que tenía grandes vicios de inconstitucionalidad, y por eso vemos como el Tribunal Constitucional todos los días da una sentencia en contra de ese proyecto”, expresó.

En Cámara de Diputados FP no votaría a favor de la ley

Maldonado adelantó que aunque en el Senado su partido haya votado a favor del proyecto, no será igual en la Cámara de Diputados.

“Evidentemente, los legisladores nuestros en el Senado de la República, reconociendo los actos de inconstitucionalidad (que tiene la iniciativa legislativa), decidieron no apoyarla con un voto crítico, eso no es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. La Fuerza del Pueblo va a rechazar rotundamente este proyecto, porque esa es la línea de nuestro partido”, señaló.

Asimismo, recordó que la FP no va a votar por ese proyecto si mantiene los vicios de inconstitucionalidad que, a su juicio, hasta el día de hoy tiene.

En la sesión de ayer, tras intensos debates, el Senado de la República aprobó en primera lectura y como ley ordinaria el proyecto de ley de extinción de dominio, con 24 votos a favor de 27 legisladores presentes en la sesión. Solo votaron en contra los tres senadores del PLD.