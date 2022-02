Addis Burgos y su familia a salvo luego de que vehículo se incendiara

La periodista Addis Burgos y su familia salvaron la vida milagrosamente, luego de que su vehículo resultara totalmente quemado en un accidente en la carretera San Cristóbal-Baní.

Durante el siniestro, la comunicadora sufrió quemaduras leves en sus pies y el cabello, y su hijo adolescente con el pelo quemado. Mientras, que su esposo y la niña están ilesos.

Burgos cuenta que el accidente se produjo cuando se trasladaba junto a un equipo de CDN y otros siete vehículos a la provincia de Elías Piña a llegar donaciones a tres niñas muy pobres de la zona a la que había que mucha gente quisiera ayudar a las menores.

Una de las cajas que llevaba la camioneta de CDN se cayó

“Cuando íbamos en la carretera una de las cajas que llevaba la camioneta de CDN se cayó, lo que provocó que un motorista de la zona se apresurará a cogerla provocando el accidente”, narra la comunicadora.

Asimismo, indica que “cuando el motor se desliza se le desprende el tanque de la gasolina cayendo este encima de mi vehículo provocando que se incendiara de inmediato.

Además, explica que lograron salir porque los seguros de la jeepeta no se inhibieron, pero una de las puertas traseras no quiso abrir, lo que provocó una gran desesperación en ella, porque pensó que no podría salvar sus niños.

En medio de la desesperación logró sacar a los niños solo con quemaduras en el cabello.

La comunicadora decidió seguir el viaje para llevar las donaciones a las niñas, entendiendo que Dios la salvó para que cumpliera con esa misión.

Niñas recibirán donación

Tras una investigación de la periodista de investigación Addis Burgos, se conoció la historia de unas niñas que construyen muñecas de plástico en la comunidad el Guayabo, provincia Elías Piña.

“La felicidad de estas niñitas es contagiosa y mucho más cuando descubres que esos juguetes de plástico son la respuesta a su deseo de tener unas de verdad ya que nunca han tenido muñecas”, expresó Addis Burgos en su reportaje de investigación Desclasificado.

Rosinely, una niña de 10 años, junto a sus dos hermanitas, relata que un día su madre le dio un poco de cabello postizo, y se le ocurrió hacer muñecas de plástico.

El reportaje de Addis Burgos provocó la sensibilidad de muchas personas que este sábado se trasladan junto a ella a llevar un poco de alegría a las menores.