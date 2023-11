La Alcaldía del Distrito Nacional, en colaboración con el Cincinnatus Institute of Craftsmanship y con el patrocinio de Altice, celebró la primera graduación de 43 jóvenes que han completado exitosamente capacitaciones en diferentes áreas dentro del programa “Futuro de Esperanza”.



La ceremonia de graduación se llevó a cabo en el Monumento Fray Antonio de Montesinos y contó con la participación de destacados representantes de las instituciones involucradas.



Los graduados, visiblemente emocionados por culminar este proceso académico, recibieron certificados por haber completado las capacitaciones en nivelación académica, inteligencia artificial y desarrollo de software.



La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien no pudo estar presente en persona, envió un mensaje a través de un audiovisual expresando su orgullo y satisfacción por el logro de los graduados. La alcaldesa destacó la importancia de este programa en la transformación de vidas y el desarrollo de jóvenes de diferentes sectores de la ciudad capital.



Elogios al proyecto



Carolina Mejía, al dirigirse a los graduandos, expresó: “Me llena de alegría estar aquí celebrando la graduación de este programa ‘Futuro de Esperanza’. Este programa es de especial significación para nosotros, ya que hemos trabajado con jóvenes de diferentes sectores de la ciudad capital, llenándonos de satisfacción y orgullo. Hoy, 43 jóvenes reciben su certificado, y esperamos que esto sirva de estímulo para que muchos más jóvenes se animen a participar”.



Chris Corcino, director del Cincinnatus Institute of Craftsmanship, destacó la importancia de enseñar inteligencia artificial a profesionales de diversos campos, desde médicos hasta ingenieros civiles y mercadólogos. “Nuestro enfoque es impulsar la capacidad técnica y la eficiencia de los futuros profesionales a través de la inteligencia artificial”.