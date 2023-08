Email it

El jurista Eduardo Jorge Prats advirtió que la intención de la JCE de limitar las actividades proselitistas violaría derechos fundamentales y que eso ya ha sido dictaminado por los tribunales.



Cinco semanas después del inicio de la precampaña política para las elecciones de 2024 y con los principales partidos y candidatos organizando actividades masivas que incluyen caravanas y eventos multitudinarios y las principales ciudades arropadas de vallas que promueven candidaturas, la Junta Central Electoral (JCE) le dio un ultimátum a las organizaciones políticas y a sus dirigentes para que cesen en esas actividades. El órgano dio un plazo que vence el 25 de este mes de agosto.



Si las organizaciones no cumplen con la advertencia de la JCE se exponen a que la Junta les retenga el dinero que reciben del Estado y al pago de 200 salarios mínimos como sanción a las violaciones establecidas por las leyes 33/18 y 20/23 sobre las actividades proselitistas prohibidas en el periodo de la precampaña.



Sobre el “comunicado de admonición”, Jorge Prats sostiene que no se aviene, ni con la jurisprudencia constitucional vinculante del Tribunal Constitucional, ni con la jurisprudencia reciente del Tribunal Superior Administrativo, ni con el voto de la ley y el espíritu del constituyente, “ambos orientados de forma decisiva a reconocer amplias libertades a las organizaciones políticas y a los aspirantes a cargos electivos en la difusión de sus programas y consignas, ello sin perjuicio de la potestad que posee la JCE de reglamentar los plazos y periodos en que ello ha de tener lugar”, argumentó.



Cuestionado sobre el particular, el presidente de la JCE, Román Jáquez, se limitó a decir que esperen al 25 de este mes para observar el proceder de la JCE sobre el tema.

El intento no es nuevo

El intento de la actual gestión de la JCE de prohibir la propaganda, mítines y caravanas, no es nuevo, siempre ha sido un dolor de cabeza que el organismo intenta controlar, pero en la práctica no ocurre porque se alega violación de los derechos fundamentales.