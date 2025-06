Precursor de esta propuesta sostiene que la medida solo tendrá éxito si se prioriza la colectivización del transporte

La medida de establecer horarios laborales escalonados en el sector público es un paso de avance hacia una solución integral al desorden del tránsito en la capital, pero no es la panacea del problema

El éxito de esta disposición, que se hará efectiva a partir de julio, podría ser garantizado solo si se acompaña de otras iniciativas que apunten a la colectivización del transporte, a la implementación de la educación vial y de un sistema de consecuencias efectivo.



A esta conclusión llegó José Miguel Fernández, saliente presidente del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (Codait), quien en 2016 puso en el centro del debate la propuesta de establecer horarios diferidos entre instituciones públicas, empresas privadas y centros educativos.



Abordado al respecto, Fernández, exmiembro del Consejo Económico y Social, consideró que en un principio esta medida mitigaría la situación de los tapones en horas pico. Sin embargo, señaló que esta disposición debe ser complementada con la colectivización del transporte.



“En principio entendemos que puede ir resolviendo el problema de manera paliativa. Aunque no resultará como la solución definitiva del problema, porque es un fenómeno que hay que trabajar de una manera más integrada”, sostuvo.



Según su planteamiento, se debe diseñar e implementar un plan estructurado para colectivizar el transporte público, que contemple la salida gradual de las unidades destinadas al concho.



La estrategia que plantea sugiere la colectivización del transporte en el Gran Santo Domingo, puesto que del total de automóviles registrados al 2024, el 39.6% pertenece al Distrito Nacional y el 23.4% a Santo Domingo.



Precisa que en esta problemática tiene un componente esencial el transporte escolar. “Aunque las escuelas públicas ya tienen un servicio de transporte colectivo, en el caso de los colegios privados, por ejemplo, si hacemos un levantamiento en una torre y esa torre tiene 20 apartamentos, probablemente hay 15 de los 20 que están en diferentes colegios y cada familia se traslada en un vehículo distinto a transportar a sus hijos al colegio, cuando bien pudiera colectivizarse”, señaló. Considera que esta iniciativa podría ser posible con una alianza público-privada. Atribuye a asuntos de intereses las causas que pudieron frenar su propuesta integral para modernizar el tránsito y el transporte local, planteamiento que en 2016 concitó el respaldo de varios sectores, entre ellos el Ministerio de Administración Pública.



Los intereses pudieron más



“Una medida muy sencilla y uno no entiende por qué pasó tanto tiempo y no se implementaron los resultados de ese seminario internacional que el Ministerio de Administración Pública convocó para el año 2016. A veces pensamos que los intereses que convergen en esta media isla nuestra en los sectores económicos inciden más que el interés colectivo”, expresó.



En ese sentido, destacó que ese evento, que fue muy publicitado, contó con expertos nacionales e internacionales que participaron en una productiva jornada de tres días de trabajo, de la que resultaron propuestas positivas.



Urge implementar trabajo remoto



Fernández considera que el plan presentado recientemente por el Gobierno de cara a reordenar el tránsito, debió contemplar la implementación del teletrabajo.



El experto en seguridad social y transparencia gubernamental precisó que en su momento planteó al Ministerio de Administración Pública, a raíz de la pandemia, que emita una resolución que implemente el teletrabajo, con miras a someter un proyecto de ley al Congreso Nacional que disponga y regule esta modalidad tanto en el sector público como en el privado.



“Porque la realidad es que hay una serie de funciones y labores que se realizan a lo interno de las instituciones que el colaborador, como le llamamos hoy día en el sector público, puede realizar desde la casa. Y hay un mecanismo para llevar los controles porque la gerencia moderna hoy se centra en resultados más que en tener a una persona sentada en un escritorio que muchas veces está ahí las ocho horas y sin embargo no da los resultados que se esperan”, subrayó el abogado.

José Miguel Fernández.

Preocupa violencia en el tránsito polígono central

Como ciudadano y profesor de sociología jurídica, José Miguel Fernández, observa con preocupación la escalada de violencia en la población dominicana que se expresa incluso en el tránsito. “Observamos agresiones hasta el punto de que un conductor pierde la vida a mano de otro conductor por una simple afectación a un vehículo”.



“Hay un problema serio con el estrés que causa conducir en estas ciudades, en los polígonos centrales. Pienso que también posterior a la pandemia, en República Dominicana tenemos una situación de salud mental que hay que prestarle atención. Si se toman las estadísticas de 2020 para acá, se han incrementado las actitudes y reacciones violentas en los ciudadanos”, aseguró el expresidente del Codait.