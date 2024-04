Con una inversión superior a los 16 millones de dólares, se ejecuta una serie de intervenciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en este 2024, que buscan aumentar la capacidad de la terminal aérea para el tráfico de pasajeros que, actualmente, está creciendo en un 12.5%.



Así lo informó la directora general de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Monika Infante, como representante de la entidad que opera el AILA y otros cinco aeropuertos más del país, durante su participación en el Trade Show que celebró el pasado miércoles el Ministerio de Turismo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.



Infante, quien conversó con elCaribe desde Miami, recordó que Aerodom está estableciendo unas mejoras en Las Américas que incluye, pero para el año que viene, la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “para ir acomodando todo ese tráfico” con una inversión de 250 millones de dólares.



“La segunda terminal empieza el verano que viene, pero ahora mismo se están haciendo todo lo que son los trabajos de estudios de suelo, hay un proceso de demolición que se va a realizar a principio del año que viene, el diseño de la nueva terminal y el compromiso con el Estado es hacer una terminal de 250 millones de dólares y ese trabajo empieza en verano de 2025 y tarda 36 meses en completarse”, indicó.



Las intervenciones de este año



Con un monto de 16 millones de dólares este año Aerodom, en este año hace unas intervenciones puntuales en Las Américas, entre ellas ampliar la capacidad con más espacios de estacionamiento en plataformas, duplicación de puertas de embarques, así como la construcción de un nuevo manejo de equipaje que, según afirma, es algo que el pasajero no ve, pero es algo “importantísimo” en un aeropuerto.



“O sea, son una serie de equipos y mejoras críticas que permiten acomodar el nuevo tráfico. Se está trabajando este año también en el check-in, el área de llegadas y la fachada que da al campo aéreo. O sea, que es un año súper activo para nosotros”, puntualizó la directora de Aerodom.



Con todos estos trabajos, según apuntó Infante, en el AILA podrá tener l capacidad como aeropuerto de recibir once o doce millones de pasajeros. Según dijo, duplicará la capacidad actual, debido a que el año pasado recibió 5.5 millones de pasajeros.



“Lo que pasa es que como va el crecimiento de tráfico nosotros tenemos que estar listos para el 2028 para tener la capacidad instalada”, insistió.



Otros aeropuertos



Aerodom también opera los aeropuertos de Puerto Plata, Samaná, Arroyo Barril, Barahona y el de La Isabela. Sobre estos en particular, Monika Infante indicó que actualmente estos tienen no sufrirán mejoras significativas porque las proyecciones ahora indican que no se necesita aumentar la capacidad.



“Estos aeropuertos tienen la capacidad necesaria para acomodar el tráfico que esperamos, pero sí hay una serie de mejoras que se van a ir haciendo a través del tiempo. El año pasado hicimos una intervención importantísima en la pista de Puerto Plata y alrededor de cinco millones de dólares se invirtieron en esa pista para mejorar su capacidad de recibir vuelos de cuerpo ancho sin ningún tipo de restricción y se van a seguir interviniendo las terminales para mejorar el nivel de servicio. O sea, que hay mucho trabajo por delante”, señaló la también presidenta del Clúster Turístico de Santo Domingo.

Inversiones en cadenas hoteleras en SD

Durante el TradeShow que celebró en Miami, Estados Unidos, Mónika Infante, estuvo como representante del Clúster Turístico de Santo Domingo. Desde ese escenario dijo que varias cadenas hoteleras mostraron el interés. Dijo que este año se estará abriendo un Meliá, sí como otras inversiones en la Lincoln con otro Marriot, y otros más con las que suman 1,500 habitaciones nuevas en la ciudad capital.



“Eventualmente, se comenzará la construcción del centro de convenciones. Hay una serie de mejoras que se están llevando a cabo en el destino, como el proyecto de Ciudad Colonial que como ustedes saben está avanzando con el apoyo del BID y también la otra parte que se está invirtiendo con el Cestur. O sea, que es un destino muy dinámico y hay una sinergia entre el Clúster Turístico y Aerodom porque nosotros operamos los aeropuertos de la ciudad de Santo Domingo tanto Las Américas como el aeropuerto de La Isabela”, precisó.



El Clúster Turístico de Santo Domingo es una organización sin fines de lucro basada en una alianza público-privada en la que participan tres ministerios, la Alcaldía y otras entidades en la cadena de valor del sector turístico del Gran Santo Domingo.