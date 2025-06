En foro en Ginebra, Suiza, Luis Abinader anunció RD será sede próxima Reunión Regional de las Américas de la OIT

El presidente Luis Abinader reafirmó el compromiso de su gobierno con una justicia social que se construya desde el respeto, la inclusión y el trabajo digno y no desde la confrontación entre clases.



“En la República Dominicana, creemos firmemente que estos valores se concretan en la justicia social, y esta debe ser alcanzada sin enfrentamientos de clases ni discursos que enfrenten a ricos y pobres, sino desde un enfoque de convivencia, respeto y oportunidades para todos”, expresó el mandatario durante su intervención en el Foro Anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social, celebrado en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Ante representantes de gobiernos, empleadores, trabajadores y organismos internacionales, el presidente Abinader sostuvo que la justicia social no puede ser una promesa abstracta; debe ser una política concreta, medible y transformadora, que se exprese en salarios que permitan vivir con dignidad y que se traduzca en condiciones laborales que respeten la salud, la seguridad y el equilibrio entre vida y trabajo.



En ese sentido, destacó las políticas implementadas en la República Dominicana para mejorar el salario real, reducir la pobreza y ampliar la formalización del empleo, todo ello sin recurrir a discursos populistas ni divisivos.



El jefe de Estado señaló que en el país se están impulsando acciones para fomentar un clima de diálogo y cooperación entre trabajadores y empleadores, en busca de un futuro más justo e inclusivo.



Avances en materia salarial



Durante su intervención, el mandatario dominicano presentó avances concretos en materia salarial, al destacar que el salario mínimo del sector privado no sectorizado ha crecido un 60.8 % en términos nominales y un 24.8 % en términos reales desde el inicio de su gestión.



Asimismo, afirmó que, por primera vez, el salario mínimo de las grandes empresas cubre más del 100 % del costo de la canasta básica del primer quintil, mientras que el de las medianas empresas alcanza el 91.7 %.



Resaltó que el informe de la CEPAL sobre el “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2024”, ubica a la República Dominicana como el cuarto país de la región con mayor incremento del salario mínimo real desde 2018, con un aumento del 20.6 %. Asimismo, dijo que en el último año el país que dirige fue uno de los 16 en los que se observó un incremento del salario mínimo real. “Hemos tomado medidas firmes para garantizar que el salario no sea una cifra técnica, sino una herramienta para vivir con dignidad. Hemos impulsado reformas que han aumentado el salario mínimo para hacer frente al costo real de la vida, y hemos fortalecido el diálogo tripartito para fijar remuneraciones justas”, resaltó.

En términos de empleo, el presidente Abinader destacó que el país ha alcanzado cifras históricas con más de 5.1 millones de personas ocupadas, de las cuales 2.38 millones están en empleos formales.

800 mil nuevos trabajadores desde el 2020



El jefe de Estado dominicano agregó que, desde el año 2020, se han sumado más de 800 mil nuevos trabajadores, de los cuales el 62.2 % ha ingresado al sector formal. En ese sentido explicó que la tasa de formalidad laboral se sitúa en 46.6 %, la más alta registrada, y que, por primera vez, la tasa de ocupación femenina superó el 50 %.



Además, el gobernante dominicano, habló del fortalecimiento del salario y el empleo formal y mencionó los avances en cobertura de salud, educación técnica y superior, formación para el empleo y seguridad social. En ese sentido indicó que más del 97 % de la población cuenta con cobertura del Seguro Familiar de Salud, y se han multiplicado los centros de formación técnica y las extensiones universitarias en todo el país.



República Dominicana será sede Reunión Regional de las Américas de la OIT



El presidente Abinader anunció que República Dominicana será sede de la próxima Reunión Regional de las Américas de la OIT, a celebrarse en Punta Cana en octubre de este año, reflejando su compromiso con la cooperación regional.



El mandatario hizo un llamado a la cooperación internacional, asegurando que la justicia social centrada en el trabajo digno no es una utopía, sino una decisión política, una prioridad ética y una responsabilidad común.



“Desde República Dominicana, con humildad, pero también con determinación, decimos presentes. Estamos listos para caminar junto a ustedes en esta ruta hacia un mundo más justo, más igualitario y más humano”, exclamó.



“Nuestro modelo de justicia social busca precisamente eso: avanzar sin exclusiones ni enfrentamientos, asegurando que cada ciudadano, sin importar su origen o condición, tenga acceso real a los derechos, las oportunidades y la dignidad que merece”.

Agenda del mandatario en foros internacionales

El presidente Luis Abinader se encuentra en un viaje internacional en Europa y América Latina, con agenda en Francia, Suiza y Brasil. El mandatario participó en Francia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3). En Ginebra, Suiza, participó y desertó en el el Foro Anual de la Coalición Mundial para la Justicia Social y fue reconocido allí por sindicalistas dominicanos por su apoyo a la clase trabajadora.



Concluida su agenda en Ginebra, el mandatario dominicano viajó ayer a Brasilia para participar, por invitación del presidente Lula Da Silva, en la Cumbre Brasil-Caribe hoy y mañana.



El regreso del presidente Abinader, quien está acompañado de una reducida comitiva en esos eventos, está prevista para el domingo 15.