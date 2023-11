El Archivo General de la Nación (AGN) inauguró anoche la décima Feria del Libro de Historia Dominicana dedicada al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y al grupo de guerrilleros que desembarcó junto con él en la Playa Caracoles el 2 de febrero de 1973.



Durante el acto de inauguración de la Feria, se puso en circulación el Diario de Caamaño y otros dos tomos que reúnen correspondencias y documentos de carácter político y militar.



La X Feria del Libro de Historia Dominicana se celebrará hasta el próximo viernes 17 de noviembre, con el tema central “Francisco Alberto Caamaño Deñó: 50 años de Playa Caracoles”.



En el desembarco en Playa caracoles, Caamaño Deñó estuvo acompañado por Claudio Caamaño Grullón; Hamlet Hermann; Toribio Peña Jáquez; Juan Ramón Payero Ulloa; Mario Nelson Galán Durán; Alfredo Pérez Vargas; Eberto Lalane José y Ramón Euclides Holguín Marte.



Roberto Cassá, director general del AGN, explicó que la puesta en circulación del Diario de Caamaño y otros 2 tomos es uno de los aportes bibliográficos más relevantes que posibilitan responder a las interrogantes que quedaron flotando en el imaginario colectivo acerca de lo que sucedió en los cinco años de preparativos del proyecto que se materializó con el desembarco el 2 de febrero de 1973.



“Dan apertura a una perspectiva que incluye varias facetas. Más allá de la del propio Caamaño y sus compañeros del proyecto armado, se recomponen piezas del complejo mosaico de una época”, aseguró Roberto Cassá, director del AGN.



De su lado, Vicenta Vélez, viuda Caamaño, dijo que durante 50 años estuvo guardando documentos del coronel Caamaño, que en principio no sabia qué hacer con esos documentos e incluso recibió propuestas económicas para escribir un libro, pero lo rechazó.



Dijo que no podía hacer un uso personal de esos documentos, debido a que considera que pertenecen al pueblo dominicano.



“No quería entregar estos documentos y los entregué al Archivo General de la Nación, sólo porque está Roberto Cassá ahí”, dijo Vélez.



Documentos de Caamaño



Roberto Cassá explicó que hasta el presente, los materiales documentales de Francisco Alberto Caamaño Deñó, con posterioridad a su traslado a Cuba, en octubre de 1967, no habían estado al alcance del público.



Sostuvo que por disposición de su viuda, Vicenta Vélez, “depositaria de este valiosísimo patrimonio histórico, el Archivo General de la Nación ha procedido a digitalizarlo y darle tratamiento archivístico con miras a su publicación”.



Explicó que con estos tres tomos se logra uno de los aportes bibliográficos más relevantes del AGN y se descubre un mundo desconocido, salvo para los que, durante los más de cinco años previos a la expedición por Playa Caracoles, acompañaron al coronel Caamaño o de distintas maneras se relacionaron con él.



Cassá, en la presentación de los tomos indica que casi todo lo que ha conservado doña Vicenta Vélez y compartido con el Archivo General de la Nación se incluye en los tres tomos.



El primero se restringe al Diario que llevó Caamaño desde muy poco después de trasladarse a Cuba hasta no mucho antes de emprender el retorno al suelo dominicano en enero de 1973.



El segundo tomo reúne la correspondencia que sostuvo con personas y agrupaciones políticas. Se incluyen cartas localizadas de estas proveniencias, como las de Emilio Ludovino Fernández y el tercero incluye una variedad de documentos que no forman parte del Diario, en los cuales se fija atención en problemas y situaciones tanto de orden político como militar.

Doña Vicenta Vélez viuda Caamaño habla durante la inauguración de la Feria.

La Feria tiene un amplio programa de actividades

La programación de la feria incluye exposiciones, presentaciones de nuevas publicaciones, ciclos de conferencias, talleres, paneles, proyección de documentales y largometrajes, entre otros. Todas las actividades serán abiertas al público y libres de costo, con la finalidad de incentivar la lectura y poner el conocimiento de la historia nacional en manos de todos los dominicanos. El programa incluye también, la venta presencial de libros donde participarán más de 30 librerías, autores y casas editoriales. El AGN extendió la invitación para participar en la feria a librerías, casas editoras, autores, centros educativos, empresas, instituciones y estudiantes, entre otros.