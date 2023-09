La PUCMM dedicó busto y edificio a monseñor Agripino Núñez Collado y culmina el 60 aniversario de su fundación

La impronta de monseñor Agripino Núñez Collado permanece intacta en los corazones del pueblo dominicano.



Su sello, de ser más grande mediador y desatador de conflictos de las últimas tres décadas de la República Dominicana, volvió a relucir anoche cuando la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), le rendía tributo a su memoria en la sede de Santo Domingo.



La casa de altos estudios designó con su nombre “Monseñor Agripino Núñez Collado”, al edificio que aloja las facultades de ciencias de la Salud e Ingeniería y develó un busto, en homenaje a quien fuera rector de esta academia por 45 años.



En el marco de los actos conmemorativos del 60 aniversario de la fundación de la PUCMM, la academia en los últimos días ha realizado una serie de actos solemne en los que honra la memoria de aquel hombre (Agripino), que dejó su inspiradora vida eclesiástica en el mundo terrenal el 22 de enero del 2022.



Con una plazoleta que lleva su nombre, con el busto en su honor, la sala museo, y la designación de su nombre al edificio que aloja las facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería en la sede de Santo Domingo, se perpetúa en el campus, la memoria de monseñor Núñez Collado, y seguramente su presencia en espíritu continuará siendo luz y guía para las generaciones futuras.



Esa universidad, que fue hechura suya, dispone ahora de esos espacios permanentes para honrar a un hombre que hizo del diálogo y la mediación una impronta con la que supo afrontar y dilucidar las más complicadas situaciones que requirieron su intervención.



El rector de esta universidad, padre Secilio Espinal, el exvicerrector académico de PUCMM, Radhamés Mejía, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, así como amiliares, destacaeron que Agripino fue uno de los más grandes educadores, humanistas y promotores de la consolidación de la democracia dominicana, a través del diálogo y la concertación, y gran propulsor de la educación superior del país.



“Entre los múltiples hechos que evidencian este liderazgo, se encuentra el haber impulsado la expansión física e institucional de la Universidad, con ambiciosos proyectos académicos y de infraestructura, con una visión vanguardista e internacional”, dijo el rector de PUCMM.



“Todos creían en él”



Mientras que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, tocó las labores de mediación y diálogo que por más de 50 años sostuvo, a través de encuentros con gobernantes y líderes políticos, sociales, empresariales, gremiales, religiosos y miliares de que solicitaron su presencia para buscar soluciones en periodos de crisis nacionales.



“Monseñor estuvo presente en la concertación política, nunca buscó a ningún político, siempre fueron ellos a buscarlo, porque monseñor tenía la capacidad de escuchar, de entender, de comprender, y de dialogar, y en consecuencia, todos creían en él”, resaltó Ray Guevara.



“Ese hombre, de un gran valor personal, porque monseñor Núñez era un hombre, no solo de una capacidad extraordinaria y de una inteligencia poco común, sino que era de un valor extraordinario, no tenía miedo de enfrentar los problemas, no tenía miedo de lanzarse a cooperar en la búsqueda del bien social, la paz y la tranquilidad de la República Dominicana”, continúo describiéndolo.



“Tenía un oído fino buscar solución”



El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, sostuvo que monseñor Agripino Núñez Collado desarrolló la cultura del diálogo en la República Dominicana.



“Monseñor Agripino sirvió de mediador en los momentos de conflictos sociales de la República Dominicana. Era una persona que tenía una paciencia extraordinaria, escuchaba con atención a los obreros, a los estudiantes, a los profesionales, a los políticos y tenía un oído fino para buscar solución”, destacó el religioso.



Resaltó que el catedrático tenía una mirada profunda hacia las personas que podían dar un aporte a la sociedad.



“Considero que el mejor homenaje que podemos ofrecer es madurar sus ideas, cómo comprender a este ciudadano que pasó por la vida haciendo el bien, que pasó por la vida comprendiendo a la clase política, la clase obrera, la clase pobre”, manifestó Castro Marte.

El rector de la PUCMM, padre Secilio Espinal, durante el acto.

La vida de Agripino fue plasmada en documental

En la actividad fue presentado un documental sobre la vida, obra y el legado de Núñez Collado, dirigido y producido por Juan La Mur, en el que aparecen las reflexiones de amigos, familiares y colaboradores más cercanos que le conocieron y acompañaron en vida. En nombre de la familia, Juan Núñez Collado, hermano de monseñor, dio unas palabras y abordó aspectos de la vida personal de su pariente. En este homenaje, fue exaltado el compromiso con la excelencia académica que tuvo monseñor Núñez Collado, lo que sentó las bases para construir lo que hoy es PUCMM.