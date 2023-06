El presidente de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Alberto Bogaert, advirtió que el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, no conviene al inversionista ni al inquilino.



“Estamos trabajando para que la ley sea ejemplar. No la que están presentando que no es conveniente para el inversionista ni para el inquilino”, expresó. Manifestó que es responsabilidad de la AEI velar porque sean aprobados instrumentos legales adecuados.



Sobre la disposición de la pieza que plantea a los propietarios no establecer condiciones ni discriminaciones al momento de elegir los inquilinos, Bogaert entiende que el inversionista de un inmueble tiene derecho a rentarle a quien desee.



“Queda prohibido establecer como condiciones para el alquiler de viviendas la condición de no tener niños, la de ser extranjero o establecer discriminaciones relativas a la etnia, sexo, credo, condición social u otras formas de discriminación”, dice la pieza legislativa.



Al participar como conferencista en el segundo Expo Foro CENI, realizado en el Centro de Convenciones de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), Bogaert dijo que se debe evaluar más a profundidad el proyecto que el pasado martes fue sometido a vistas públicas y donde 20 sectores acudieron a llevar sus propuestas, buscando fortalecer la pieza legislativa que se propone regular y mejorar la práctica del inquilinato en el país.



Regular el corretaje



Por otro lado, el titular de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliaria dijo que espera que el Congreso apruebe el proyecto de ley que cursa en el órgano bicameral sobre la regulación del corretaje en el país, de manera que los agentes inmobiliarios puedan contar con licencia para operar.